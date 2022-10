Bufera su Tale e Quale Show e Alessandra Mussolini nella puntata di sabato 15 ottobre. Subito dopo la performance musicale, nella quale lei ha interpretato Lady Gaga, l’ex politica ha risposto ad una domanda specifica sul suo fisico e quello che ha detto ha fatto infuriare il web. Bisogna comunque precisare che una fetta di pubblico ha preso le sue parti, ma tanti altri hanno condannato con forza parole che rischiano di veicolare un messaggio sbagliato. Visto che la trasmissione è seguita da milioni di italiani.

Dunque, polemiche immediate su Rai 1 a Tale e Quale Show, con Alessandra Mussolini subito nel mirino dei telespettatori. La concorrente del programma di Carlo Conti si è esibita con Bad Romance, ma non c’è stato grande entusiasmo della giuria e delle persone da casa per quanto riguarda la sua voce e il trucco. Giudizio unanime invece sul suo incredibile fisico e quindi le è stato chiesto, in particolare da Loretta Goggi, quale fosse il segreto di questo stato di forma eccezionale. E la sua risposta ha fatto discutere.

Tale e Quale Show, su Alessandra Mussolini è bufera per una sua frase

Nel momento in cui la giurata di Tale e Quale Show Loretta Goggi si è rivolta ad Alessandra Mussolini, chiedendole come fosse riuscita a dimagrire così tanto e ad avere un corpo perfetto, la concorrente ha replicato con un lapidario “Non mangio. Mangiucchio, si sopravvive”. E su Twitter, come sottolineato dal sito Gossip e Tv, si è alzato un vero e proprio polverone, anche se qualcuno ha difeso Alessandra: “Evviva l’onestà, l’unica che dice la verità”, “Basta con i mangio tutto, è metabolismo, sono fortunata. Non se magna per mantenersi in forma”.

Invece i più critici hanno preso di mira Alessandra Mussolini e anche Carlo Conti: “Un pessimo messaggio, Conti ha lasciato scivolare un commento grave”, “Magari ‘non mangio’ lo potevi evitare cara Mussolini”, “Commento banale e dannoso quello sul fisico bestiale uguale non mangio”. Una marea di proteste da parte degli utenti e vedremo se il conduttore se la sentirà di dire qualcosa o se preferirà restare in silenzio, al fine di evitare ulteriori polemiche che possano danneggiare la trasmissione.

Invece a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio si è rivolto così verso Valeria Marini: “Quando canti mi spavento, mi si spacca il cuore. È un’agonia”, ha esordito mentre si misurava la pressione. Ha chiesto anche l’intervento di un’ambulanza, dopo aver visto e sentito Valeria Marini. Che, ha precisato, ha avuto problemi con la voce perché si era svegliata afona venerdì mattina.