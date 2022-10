Scelta praticamente senza precedenti a Tale e Quale Show, con Alessandra Mussolini che ha deciso di protestare ufficialmente contro il programma. La donna, una delle concorrenti dell’attuale edizione del programma di Carlo Conti, ha lasciato immediatamente le prove in segno di dissenso nei confronti della produzione. L’annuncio è arrivato dal manager dell’ex politica, che sul social network Instagram ha confermato l’intenzione della sua assistita. E ora sono guai enormi per il conduttore tv della Rai.

Sicuramente nelle prossime ore Conti interverrà sulla questione per cercare di dissuaderla. Ma a Tale e Quale Show Alessandra Mussolini potrebbe non esibirsi nella prossima puntata di venerdì 28 ottobre. Si tratterebbe di una perdita pesantissima per la trasmissione, che tra l’altro finirebbe in un vortice di polemiche dal quale sarebbe difficile uscirne subito. C’è una motivazione ufficiale alla base di questa sorta di ammutinamento del personaggio televisivo, che non ha accettato di fare una cosa nello specifico.

Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini lascia le prove per protesta

Decisione improvvisa e inaspettata a Tale e Quale Show quella presa da Alessandra Mussolini, che rischia di scombussolare tutta l’organizzazione del programma di Rai1. I vertici della trasmissione le hanno scelto un personaggio da imitare, che lei però non ha assolutamente gradito. E il sito Davide Maggio ha fatto sapere che i problemi erano già sorti dopo la fine della scorsa puntata: “Il panico è scoppiato già nel post puntata di venerdì scorso, dopo che la Mussolini ha appreso l’identità del nuovo personaggio da imitare. Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata”.

Poi la conferma da parte del manager di Alessandra Mussolini: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren. Nando Moscariello @bmore_management”. Dunque, non ha voglia di imitare la grandissima attrice italiana nonché sua zia. Eppure il sito Biccy ha ricordato che l’ex volto della politica ha già imitato la Loren un paio di anni fa a Domenica Live di Barbara D’Urso. Quindi, non è chiaro quali siano le origini della sua protesta.

Il 14 ottobre scorso Alessandra Mussolini era finita nella bufera invece per una frase, detta sempre a Tale e Quale Show. Quando Loretta Goggi si è rivolta a lei, chiedendole come fosse riuscita a dimagrire così tanto e ad avere un corpo perfetto, la concorrente ha replicato con un lapidario “Non mangio. Mangiucchio, si sopravvive”.