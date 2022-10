È notizia di ieri il rifiuto di Alessandra Mussolini di partecipare alle prove di Tale e Quale Show. Venerdì scorso aveva scoperto in diretta che per la settimana successiva avrebbe dovuto imitare sua zia, la famosa Sophia Loren, ma già lunedì pomeriggio si è diffusa la voce che l’esibizione era a rischio.

Il sito Davide Maggio aveva fatto sapere che i problemi erano sorti già nel dopo puntata, “dopo che la Mussolini ha appreso l’identità del nuovo personaggio da imitare. Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata”.

Alessandra Mussolini, perché non vuole imitare Sophia Loren a Tale e Quale Show

Il manager della concorrente, Nando Moscariello, ha poi confermato sui social che “la performance di Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren a tale e Quale Show è a rischio”. In serata un aggiornamento, sempre sul profilo Instagram del manager, dove è intervenuta la stessa ex deputata: ha confermato che non ha la minima intenzione di imitare sua zia.

“Allora la situazione è questa non è che una vuole fare la pazza o che – ha spiegato Alessandra Mussolini in un video – C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”.

Alessandra Mussolini ha abbandonato le prove di #TaleEQualeShow: si rifiuta di imitare sua zia Sophia Loren.

Lo comunica il suo agente sui social.

La Mussolini aveva già imitato la Loren in un programma della D’Urso.



E ancora: “Quindi ringraziando Dio loro adesso lo hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto. Oggi è lunedì, abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così questo è tutto”. La domanda è: venerdì sera vedremo Alessandra Mussolini imitare un altro personaggio o salterà proprio la puntata?