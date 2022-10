Tale e Quale Show, l’esibizione a sorpresa. Giudici rimasti letteralmente senza parole davanti al concorrente che sorprende tutti con un’imitazione tra le più indimenticabili del programma. I complimenti arrivano a cascata. Ecco cosa è successo sul palcoscenico e sotto gli occhi di un pubblico letteralmente rimasto incantato dalla performance.

Antonino Spadaccino imita Loredana Bertè e lascia senza parole la giuria di Tale e Quale Show. Le parole di Giorgio Panariello e Loretta Goggi dopo l’esibizione hanno tradotto in sintesi il risultato di un’esibizione magica sul palcoscenico di Rai Uno: “Siamo rimasti senza parole, bravissimo”.

Antonino Spadaccino imita Loredana Bertè a Tale e Quale Show. Giudici senza parole

E i commenti non sono stati però tutti dalla stessa parte. Di parere discorde Cristiano Malgioglio che ha così detto: “Vestito così sei terribile”, senza per questo disprezzare la performance canora. : “Mi sono rifiutato di guardarti vestito da Loredana Bertè. La sua timbrica è meravigliosa, ma non fare più personaggi femminili, rifiutati. Mi sei piaciuto comunque, hai cantato bene”. (“Devo dire una cosa”. Tale e Quale Show, Carlo Conti scivola in una gaffe clamorosa).

L’ ex allievo di Amici ha convinto la giuria riuscendo ad andare ben oltre ogni aspettativa : “Abbiamo pensato tutti, “Porca miseria”. Standing ovation a fine esibizione per Antonino Spadaccino, oltre agli applausi della giuria: “Quando sei entrato, l’effetto è straordinario, bravo”, ha ribadito a fine esibizione Giorgio Panariello, e dello stesso parere anche Loretta Goggi.

Da Antonino a Loredana il passo è breve! 🎶 Rivedi l’esibizione di Antonino che interpreta Loredana Bertè qui 👉 https://t.co/dpBfXRw7eK#taleequaleshow @antoninomusic pic.twitter.com/4P3rLWbmWM — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 28, 2022

Queste le parole del giudice colpita più che positivamente: “Lei è una donna, riuscire a fare tutto questo rimanendo fedele alla voce femminile senza artefarla, è stato eccezionale. Il modo di sentirla è quello che io provo quando faccio Mina”. Davanti ad Antonino Spadaccino una platea letteralmente conquistata.