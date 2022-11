Bacio a Cristiano Malgioglio: sorpresa nel corso della prima puntata del torneo di Tale e Quale Show, andata in onda il 18 novembre 2022 su Rai1. Al seguitissimo programma condotto da Carlo Conti, che in questa ultima edizione ha visto il trionfo di Antonino Spadaccino (ex cantante di Amici) anche questo gesto inaspettato durante l’esibizione.

Inaspettato anche per il giudice, ma andiamo con ordine. Sul palco, a esibirsi con il brano “Domenica” e nei panni di Achille Lauro, l’ex concorrente di Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli. La performance del fidanzato di Giulia Salemi, con solo i pantaloni di pelle e a petto nudo, ha subito scaldato lo studio.

Leggi anche: “Ecco perché lo fa”. Malgioglio e Valeria Marini: la verità sulle liti a Tale e Quale Show





Cristiano Malgioglio bacio a Tale e Quale Show

“Non vedo l’ora di esibirmi perché ho un conto in sospeso con i giudici”, ha detto il concorrente prima di salire sul palco. E non ha deluso le aspettative: pubblico ma anche giudici rapiti dall’esibizione di Pierpaolo Pretelli, che lo scorso anno era salito su quello stesso palco con la famosa tutina dorata di “Me ne frego”, altro brano celebre di Achille Lauro.

Ha cantato “Domenica” a torso nudo e in versione sexy, cercando più volte lo sguardo di Cristiano Malgioglio, a cui poi si è avvicinato per dargli un bacio sulle labbra. Il giudice, visibilmente sorpreso, si è coperto gli occhi e un pò imbarazzato e a fine performance ha commentato: “Sei venuto qui e hai provato a baciarmi in bocca? Per questo i palpiti del cuore sono aumentati. Hai fatto una bellissima performance”.

Con Pierpaolo per noi è sempre "Domenica" 🤩 Rivedi l’esibizione di Pierpaolo Pretelli che interpreta Achille Lauro qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow @pierpaolopretel pic.twitter.com/tGR0BDFCqX — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 18, 2022

Ad assistere al bacio inaspettato a Cristiano Malgioglio ma da casa anche Giulia Salemi, fidanzata del concorrente. L’influencer e oggi opinionista del GF Vip 7 ha condiviso tra le sue storie Instagram un breve video della performance di Pier nei panni di Achille Lauro con una serie di risate e commenti ironici in sottofondo. In generale il siparietto ha conquistato anche il pubblico social: tanti hanno ricondiviso l’esibizione con complimenti a Pretelli e anche apprezzamenti anche sul lato estetico.