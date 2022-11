Cristiano Malgioglio e Valeria Marini sono i grandi protagonisti di Tale e Quale Show. In particolare i due si battibeccano praticamente in ogni puntata, a causa dei pesantissimi commenti del giudice nei confronti della showgirl. Le imitazioni di quest’ultima non piacciono affatto a lui e quindi tutte le settimane la attacca con parole ingenerose per sottolineare la pessima performance. Ma in tanti hanno ipotizzato che le loro liti potessero essere create ad arte. E ora una persona vicinissima a Valeria ha fatto definitiva chiarezza.

Parlando di Cristiano Malgioglio e Valeria Marini a Tale e Quale Show, il giudice del programma di Carlo Conti ha distrutto la donna anche la settimana scorsa dopo l’interpretazione di Madonna: “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale. Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, imitando Madonna in modo terribile con il brano, il più difficile, Vogue. Potevi fare la Isla Bonita e magari sarebbe stato meglio”, ha aggiunto il paroliere.

Cristiano Malgioglio e Valeria Marini: liti a Tale e Quale Show finte? La verità

Adesso a parlare del rapporto tra Cristiano Malgiolgio e Valeria Marini e di ciò che è successo a Tale e Quale Show in queste settimane ci ha pensato Gianna Orrù a Nuovo Tv, ovvero la madre della concorrente: “Loro sono grandi amici, Cristiano ha voluto fortemente Valeria nel programma. La gente, quando mi incontra, mi chiede se i loro siparietti siano studiati a tavolino, però io rispondo che sono tutti veri. Basta guardare mia figlia negli occhi per capire che ci rimane male”. Ma la signora, che ha 84 anni, non si è fermata qui e ha criticato Cristiano.

Al settimanale Nuovo Tv la madre di Valeria Marini ha aggiunto: “Secondo Malgioglio bastonare Valeria è un’idea geniale. Ma io tutto questo genio sinceramente non lo vedo perché mia figlia è una donna sensibile e soffre. Lei sta al gioco ma è un po’ contrariata e mortificata. Mia figlia lavora sodo tutta la settimana per dare il meglio di sé sul palco”. Poi la Orrù ha ovviamente deciso di complimentarsi con la sua adorata figlia, che secondo lei è in grado di collezionare sempre ottimi risultati e favorisce anche gli ascolti tv delle trasmissioni.

Infine, la madre della Marini ha chiosato così a Nuovo Tv: “I giudizi dei cosiddetti esperti lasciano il tempo che trovano: quello che conta è l’apprezzamento del pubblico. Quando c’è Valeria in tv gli ascolti si alzano. È l’unico personaggio famoso di questa edizione e gli altri sono solo aspiranti tali”. Vedremo cosa accadrà in studio tra lei e Malgioglio venerdì 11 novembre.