Una delle coppie che si erano formate ad Amici 22 non esiste più. Nel daytime andato in onda oggi – martedì 13 dicembre – i due ragazzi (si tratta di due ballerini) si sono detti addio. Ormai da giorni le cose tra loro due non andavano più bene e quando lui ha provato ad avere un ultimo confronto con lei è andata in scena la rottura definitiva. La ballerina ha preso in mano la situazione e ha ammesso di non provare più il trasporto dei primi tempi. La giovane sente il bisogno di concentrarsi solo sul suo percorso e sulla crescita artistica che può continuare ad avere studiando nel talent-show.

I due ballerini in questione sono Mattia Zenzola e Maddalena. Dopo diverse incomprensioni la ragazza ha deciso di troncare la relazione: lui ha provato a chiedere cosa stesse accadendo, ha cercato un confronto con la sua ormai ex fidanzata: Maddalena è dovuta intervenire e ha fatto un lungo discorso a Mattia, durante il quale ha svelato la sua decisione di volerlo lasciare.

Amici 22, è finita Mattia Zenzola e Maddalena

L’allieva di Emanuel Lo ha così spiegato al ballerino di non sentire più un legame con lui, nonostante ci sia comunque dell’affetto alla base che li lega: “Non siamo più vicini come prima. Non riesco a dirti tutto quello che penso, perché realmente ci tengo a te. Ti voglio tantissimo bene. Io credo che quando stai con un’altra persona è perché quella persona ti dà quel qualcosa in più che non hai. All’inizio questa cosa c’era, la sentivo. Ma ora sento che non c’è più. Sento che si è rotto qualcosa. Ci sono cose che mi fanno capire che siamo tanto tanto diversi. Io ci sono, ho piacere a stare vicino a te, però ora sento di avere un momento così. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola, da sola nel senso senza nessun tipo di influenza sentimentale”.

Quindi Mattia ha capito di essere stato lasciato da Maddalena ed è scoppiato a piangere, venendo prontamente consolato dalla ballerina. Il ballerino ha accettato la decisione dell’ormai ex fidanzata, anche se ha ammesso che non avrebbe mai voluto mettere fine alla loro storia d’amore. Mattia Zenzola, inoltre, non ha trattenuto le lacrime quando Maddalena gli ha detto che non intende più stare con lui. “Avevo già immaginato il Natale con te”, ha detto il titolare del team Todaro tra i singhiozzi.

Nella seconda parte del daytime di Amici di martedì 13/12, invece, è stata dedicata ad un’importante novità che i professori hanno comunicato ai loro allievi. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno incontrato i loro allievi e li hanno informati del fatto che a partire dalla prossima puntata (quella che andrà in onda il 18 dicembre) si ricomincerà da zero: tutte le classifiche precedenti saranno azzerate e le future eliminazioni saranno decise in base al rendimento che i ragazzi avranno d’ora in avanti.