Amici, viola le regole e succede di tutto. Beccato direttamente fuori dagli studi del programma in macchina, e sono in tanti a domandarsi cosa stesse facendo l’allievo del talent show più seguito di sempre. D’Altronde le regole parlano molto chiaro e nessuno può trasgredirle. Se lo fanno, le conseguenze potrebbero essere drastiche.

Ramon Agnelli viola le regole. Riflettori accesi su di lui, o meglio su quella macchina dove è apparso fuori gli studi di Amici. Il ballerino è rimasto bloccato in mezzo al traffico e la notizia va incontro ai dovuti commenti del caso. Un video mostrerebbe chiaramente l’allievo di Amici seduto sui sedili posteriori con mascherina abbassata, con due adulti, un uomo e una donna, seduti davanti ma con la mascherina, dunque difficile da identificare.

Ramon Agnelli viola le regole: cosa faceva dentro la macchina fuori dagli studi di Amici

Com’è ormai noto, gli allievi della scuola di Maria De Filippi devono sottostare ad alcune regole ben precise, tra cui quella di non lasciare la casetta di Amici 22,se non casi del tutto eccezionali come visite mediche o impegni personali. Dunque scoppia il mistero: cosa faceva Ramon fuori dagli studi del talent? Al momento tutto tace, quindi il mistero potrebbe essere svelato o dal diretto interessato oppure dagli autori del programma. (“Devi lasciare la scuola”. Amici, decisione choc dell’insegnante: l’allieva buttata fuori).

Al contempo e per tornare alle sorti del talent show, sul sito di SuperGuidaTv si apprende qualche dettaglio in più in vista delle anticipazioni del programma: “La gara di ballo di questa settimana è giudicata da: Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Sono loro, tre ex prof del talent, a dare i voti ai ragazzi di quest’anno e a stilare la tanto attesa classifica. Ai primi posti? Isobel, Gianmarco e Ramon”.

La gara di ballo della dodicesima puntata si chiude con Ramon! Lo vorreste veder ballare sul palco del Capodanno di Canale 5? #Amici22 pic.twitter.com/QHebMXipEq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2022

E ancora: “Ecco tutti i dettagli sulle coreografie, i giudizi e la classifica finale. Anche questa settimana non vi sono i voti, per volere di Maria, così come accaduto già nella scorsa puntata”. Ma non finisce qui, il nome di Ramon torna a fare notizia: “Ramon ha ballato una variazione di classico”. […] Il premio per i ballerini? I primi tre faranno un audizione per un provino per il videoclip di una pagina urban internazionale. Chi viene premiato? Isobel, Gianmarco e Ramon. Tra di loro si stabilità chi ballerà nel videoclip World of Dance“.