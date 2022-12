“Devi lasciare la scuola”. Amici, decisione choc dell’insegnante: l’allieva buttata fuori

Amici 22, allieva eliminata dal suo professore. Succulente anticipazioni sulla tredicesima puntata del popolare talent show di Canale 5 che è stata registrata in anticipo perché giovedì è la Festa dell’Immacolata Concezione. Inoltre la produzione ha voluto lasciare ai giovani cantanti e ballerini più tempo per prepararsi in vista dell’ultima puntata prima delle Feste di Natale. La puntata andrà in onda domenica 11 dicembre alle ore 14.

Negli ultimi giorni c’è stato molto nervosismo nella casetta perché Rudy Zerbi ha perso le staffe a causa della mancanza di igiene e ordine. L’insegnante ha pure minacciato di far uscire immediatamente tre ragazzi e ha comunque rimproverato gli allievi per lo scarso impegno. In ogni caso nella nuova puntata sono in arrivo grandi sorprese. A cominciare dall’ospite speciale che sarà Ultimo il quale presenterà il suo ultimo brano “Che sarà”

Amici 22, le esibizioni e un’allieva eliminata

A giudicare la gara canto ci sono Emma e Rebecca della radio. Per la gara ballo, invece, giudici sono Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Per quanto riguarda i ballerini i primi tre classificati faranno un’audizione per il videoclip di una pagina urban internazionale. La classifica: Isobel, Ramon, Samu, Gianmarco, Maddalena, Megan, Mattia, Rita e Samuel, Ludovica.

Il premio per i cantanti è invece la collaborazione con i Boomdabash per produrre un inedito. La classifica: Angelina, Cricca, Piccolo G, Wax, Aaron, NDG, Federica, Tommy, Niveo. Tutti i cantanti hanno presentato degli inediti tranne Cricca e Tommy Dali che hanno presentato i primi e naturalmente Angelina che è appena arrivata. Purtroppo, come detto, durante la puntata è arrivata anche un’eliminazione.

Sarà Ludovica a dover lasciare Amici. La ballerina è arrivata ultima sia nella classifica di giornata sia in quella generale stilata coi risultati di tutte le gare. Recentemente il suo insegnante Emanuel Lo l’aveva ripresa avvisandola che avrebbe dovuto avere un altro atteggiamento per restare nel talent. Ma i risultati non ci sono stati e così per Ludovica è arrivata un’inevitabile eliminazione.

