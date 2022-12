“Minacciato di morte”. Amici, incubo per il volto del talent e la famiglia. Partono le denunce

Incubo ad Amici 22: la famiglia di un allievo ha ricevuto minacce di morte e ora c’è davvero grande preoccupazione per ciò che sta succedendo. Nessuno poteva aspettarsi che si potesse giungere ad una simile gravità, infatti sebbene le critiche del pubblico siano normali, è ovviamente ritenuto inaccettabile esagerare con le parole fino a mettere a rischio l’incolumità delle persone. E probabilmente anche la stessa Maria De Filippi potrebbe intervenire sulla questione per cercare di smorzare i toni.

Gli ultimi fatti riguardanti Amici 22 e in particolare la famiglia di un allievo sono diventati notizia principale delle ultime ore. Minacce di morte molto serie, che hanno messo in allarme soprattutto la madre del giovane, costretta anche a prendere una decisione drastica ma necessaria. Difficile sapere se il ragazzo sia stato messo al corrente di quello che sta accadendo all’esterno della scuola di Canale 5, ma indubbiamente bisognerà fare qualcosa per evitare che ci siano ulteriori conseguenze.

Leggi anche: “Via da qui, mi prendi per il cu***”. Amici 22, Raimondo Todaro furioso con l’allievo





Amici 22, per la famiglia dell’allievo Mattia minacce di morte

Incredulità e sgomento della parte sana del pubblico, rimasta dunque senza parole davanti a questo attacco durissimo nei confronti del ballerino di Amici 22. La famiglia dell’allievo ha denunciato pubblicamente queste minacce di morte, che hanno creato tanto spavento. In particolare, la madre del concorrente ha riportato una frase choc indirizzata a loro: “Mattia, fossi stata in casetta ti avrei menato…Se stai zitto fai più bella figura…Hai torto, punto”. E la donna ha scritto un messaggio molto importante.

Ad essere coinvolti sono i familiari di Mattia Zenzola, che per bocca dell’ex allievo Christian Stefanelli, ha riportato le parole della mamma di Mattia: “Denunciate sempre! La violenza va sempre denunciata. Migliaia di messaggi così, ora basta. Ci sono anche tante minacce di morte a noi e alla nostra famiglia. Giustizia verrà fatta”. E la pagina social Amici News ha poi svelato: “La mamma di Mattia costretta a chiudere il profilo Twitter per i troppi insulti che suo figlio sta ricevendo, inerente a quello successo durante questa settimana”.

La mamma di Mattia costretta a chiudere il profilo Twitter per i troppi insulti che suo figlio, Mattia, sta ricevendo inerente a quello successo durante questa settimana.

Dall’altra parte Christian dice “giustizia verrà fatta”.#Amici22 pic.twitter.com/H9kdBbcH6U — AMICI NEWS (@amicii_news) December 1, 2022

Mattia è stato criticato per i suoi comportamenti assunti nella scuola di Amici, ma nulla ovviamente può giustificare la violenza e le minacce. A proposito di lui, Raimondo Todaro lo ha criticato duramente: “Tu non sai stare al mondo, se fai così a me girano le pa*** e non mi devi prendere per il cu***”.