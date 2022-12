Momento molto forte ad Amici 22, con Raimondo Todaro furioso con un allievo. Il ragazzo è poi scoppiato in lacrime, dopo alcune parole pesanti dette dal suo insegnante. Effettivamente il maestro del talent show di Maria De Filippi non ci è andato giù leggero, anzi, dopo aver chiesto il confronto faccia a faccia gliene ha dette di tutti i colori ipotizzando anche la possibilità che possa essere eliminato dal programma. E ovviamente queste critiche e l’ipotesi addio hanno fatto crollare il giovane.

Le immagini sono state visibili nel daytime di Amici 22, andato in onda il primo dicembre. Raimondo Todaro ha attaccato duramente un allievo, che è terminato in lacrime per il grande dispiacere avuto. Nel momento in cui il ballerino ha ribadito un concetto all’insegnante, riferibile alla volontà di tutti di volerlo sbattere fuori dalla trasmissione, Raimondo si è arrabbiato non poco e lo ha praticamente chiamato vittimista: “Tu non sai stare al mondo, se fai così a me girano le pa*** e non mi devi prendere per il cu***”.

Amici 22, Raimondo Todaro contro un allievo che finisce in lacrime

Ma non è mica finita così l’aggressione verbale ad Amici 22 di Raimondo Todaro. L’allievo, che è poi esploso in lacrime, ha ascoltato quest’altra dura reprimenda: “Il problema è che tu fai come cacchio ti pare, poi vieni e fai la vittima. Non capisci mai niente Mattia. Tu non ti rendi conto, ma fai sbattere le persone perché hai un atteggiamento snervante. O stai qui e cambi o te ne vai via”. Quindi, se non dovessero esserci drastici cambiamenti da parte del concorrente, il suo approdo al serale sarebbe ad altissimo rischio.

Ma il momentaccio dell’allievo, stiamo parlando del ballerino Mattia Zenzola, è proseguito anche successivamente come rivelato dal sito Novella 2000 e come è stato possibile osservare grazie ai video postati dalla pagina ufficiale Instagram di Amici. Infatti, ha avuto ha avuto un duro scontro anche con Maddalena, che è la sua fidanzata. Rivolgendosi alla giovane, le ha fatto notare che l’amore che lui ha nei suoi riguardi non sarebbe del tutto corrisposto, infatti da parte di lei vede meno interesse.

Queste le parole di Mattia contro Maddalena: “Vedo che ti sei tanto focalizzata su quello che deve uscire fuori, mi vengono dei dubbi perché ti avvicini a me in determinate circostanze”. Ma lei ha smentito categoricamente e ha confermato di provare amore verso Zenzola.