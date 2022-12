“Fuori”. Colpo di scena ad Amici 22, salta la concorrente amata dal pubblico: è rivolta

Amici 22, verso una nuova eliminazione. La notizia arriva dopo una settimana abbastanza turbolenta con Rudy Zerbi furioso che aveva minacciato di espulsione quattro allievi. Un provvedimento mai preso che avrebbe avuto una finalità ben precisa: quella di educare al rispetto la classe. Nodo gordiano era stata ancora una volta la pulizia che, a quanto pare, continuava a mancare. “Quello che ci avete detto non mi convince, nemmeno un po’- dichiara il talentscout in un messaggio destinato a tutti gli allievi-. Non voglio che per colpa dei miei allievi venga eliminato qualcuno che non lo meriti”.



“Avete fatto i nomi colpevoli e io decido il futuro dei miei allievi -prosegue perentorio, ritirando la sua proposta originale per un nuovo provvedimento spettante ai suoi pupilli, tra i responsabili indicati dalla classe-: Aaron Cenere, Piccolo G e Tommy Dali andate in sala relax e fate le valigie!”. Una linea seguita anche da Raimondo Todaro.

Amici 22, verso una nuova eliminazione: fuori Ludovica?



E approvata dai fan. “Questi ragazzi si devono rendere conto che non sono ospitati in un albergo. Credo che ci sia un regolamento interno dove bisognerebbe tenere puliti gli ambienti: loro non lo hanno fatto”, scrive un’utente. Tornado alla anticipazioni r diffuse da Amici News e riportate da SuperGuida Tv, Emanuel Lo avrebbe deciso di eliminare una sua ballerina. Si tratterebbe di Ludovica: l’esito sarebbe arrivato dopo la classifica generale stilata da Alessandra Celentano che l’avrebbe vista ultima.



Un’eliminazione che ha scatenato la rabbia dei telespettatori in rete. Si legge nelle anticipazioni come: “Samu e NDG avrebbero salutato la loro compagna d’avventura in lacrime. La gara di ballo ha visto Isobel, Ramon e Samu al primo posto. Si legge che sarebbe stato eliminata anche la possibilità di accedere al “banco del pubblico”.



E ancora: “Gli allievi si sono poi esibiti nelle gare di canto. Angelina, Cricca e Piccolo G sono saliti sul podio della classifica di canto che ha visto ultimo invece Niveo. Per i primi tre sarebbe arrivato un premio speciale: si legge che produrranno l’inedito con diversi produttori tra cui Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo e molti altri”.