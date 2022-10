Ad Amici 22 nasce una nuova coppia. La notizia è straordinaria e sta facendo impazzire di gioia il pubblico del talent show di Maria De Filippi. Tutto si è saputo grazie alle anticipazioni, legate alla prossima puntata. Andrà in onda domenica 23 ottobre, ma già è stato possibile scoprire cosa è successo nella scuola di Canale 5. La seconda coppia di questa edizione sarebbe ufficialmente sbocciata, quindi oltre a lavorare sodo gli allievi hanno avuto l’opportunità anche di conoscersi bene personalmente.

A proposito di Amici 22 e di nuova coppia, nei giorni scorsi si è saputo che è nato l’amore tra Rita e Niveo. Che si piacessero era chiaro da tempo ora Rita e Niveo hanno rotto il ghiaccio. E dopo diversi abbracci e sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di appuntamento per la sera. Qui una volta ritrovatosi insieme nel letto si sono lasciati andare ad un bacio, anzi ad una serie di baci. Una passione che sembra genuina. E che aiuterà di due ragazzi a superare i tanti momenti difficili che avranno.

Amici 22, nuova coppia nata nella scuola: sono Mattia e Maddalena

Ad Amici 22 la nuova coppia è realtà e succede quindi a Rita e Niveo, che continuano a godersi la loro relazione sentimentale. Si tratta di due ballerini che fanno parte di Raimondo Todaro e di Emanuel Lo. Il loro rapporto nella scuola è diventato sempre più forte e hanno ormai capito di avere entrambi dei sentimenti. In particolare, la conduttrice Maria De Filippi ha diffuso un video, che i telespettatori vedranno domenica 23 ottobre, nel quale si è potuta avere conferma definitiva dell’amore tra i due allievi.

Quando Gianmarco, Ramon e Mattia sono stati chiamati a scegliere la ragazza da poter corteggiare nel corso di un ballo, Mattia ha scelto Maddalena e poi la padrona di casa ha di fatto confermato che fossero una coppia. Secondo le anticipazioni diffuse da Novella 2000, i due si sarebbero anche scambiati dei baci nei giorni scorsi. Quindi, l’amore è trionfato ancora una volta nella trasmissione Mediaset e la speranza di tutto il pubblico è che questa love story possa durare il più a lungo possibile.

E parlando di Amici, ma di concorrenti della scorsa edizione, Alex Wyse e Sissi Cesana sarebbero vicini ad approdare a Sanremo 2023. Avrebbero già presentato la canzone inedita al conduttore e direttore artistico Amadeus, che dovrà vagliare la loro richiesta. Canterebbero in coppia, ma per ora non ci può essere l’ufficialità.