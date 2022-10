“Bellissimi!”. Amici 22, baci, carezze e passione alle stelle: è nata la prima coppia

Amici 22, è nata la prima coppia del talent: che si piacessero era chiaro da tempo ora Rita e Niveo hanno rotto il ghiaccio. E dopo diversi abbracci e sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di appuntamento per la sera. Qui una volta ritrovatosi insieme nel letto si sono lasciati andare ad un bacio, anzi ad una serie di baci. Una passione che sembra genuina. E che aiuterà di due ragazzi a superare i tanti momenti difficili che incontreranno nella scuola si Amici.



Momenti difficili di cui Rita sta già vivendo un assaggio. Per la maestra Celentano è molto importante che Rita superi i suoi problemi di espressività e non usa mezzi termini con lei. Come sempre il pubblico dei fan si divide tra favorevoli e contrari. “Mado Cele ti amo con tutto il mio cuore. Non ha mai paura di dire le cose come stanno, anche se va contro i suoi alunni e deve ammettere di aver sbagliato”.

Leggi anche: “Ascoltami bene”. Amici 22, resa dei conti tra Alessandra Celentano e Ramon





Amici 22, bacio tra Rita e Niveo: è nata la prima coppia del talent



E ancora: “In questo caso ha ragione la Cele, Rita è brava, ha un bel fisico, ha tecnica e tutto, ma di espressione proprio no, sempre uguale, sempre incazzata, purtroppo la sua mancanza di espressività la porta ad essere noiosa quando balla”. Pochi i commenti dalla parte della ballerina, ma non mancano gli sprono.



“Rita devi reagire! Non puoi rimanere passiva, proprio perché hai un potenziale della Madonna ,lavora sui punti deboli e tira fuori chi sei davvero! perché so che sei molto altro Rita! Forza crediamo in te”. Per una volta piovono critiche anche sulla produzione con i protagonisti accusati di recitare un copione.



“Stanno lì per fare stupidaggini tipo uomini e donne, ogni anno è sempre peggio sto programma, per non parlare del menefreghismo che hanno, ma che si impegnassero invece di fare cretinate, la produzione ci gioca con questo ma non si rendono conto che il programma ogni anno diventa sempre più pessimo, amici una volta era ora è solo pagliacciata su pagliacciata”.

“Sei sospeso”. Polveriera Amici 22, pugno duro di Alessandra Celentano con l’allievo