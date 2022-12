“Devi uscire”. Riccardo Fogli squalificato in tempi record: l’annuncio del GF Vip

“Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli. Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco”.

Con queste parole il Grande Fratello Vip ha squalificato Riccardo Fogli. Una squalifica record, visto che il cantante è entrato nella casa durante la serata di lunedì 12 dicembre. Ha varcato la porta rossa della Casa di Cinecittà con una chitarra (scordata) e l’ingresso ha suscitato l’ilarità del web.

Squalifica per Riccardo Fogli, ha bestemmiato al GF Vip 7

Il cantante si è reso protagonista di un fatto record. Durante una discussione con gli altri coinquilini, a poche ore dall’ingresso nella casa, il concorrente ha bestemmiato e nel pomeriggio di martedì 13 dicembre il Grande Fratello Vip ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ha annunciato la squalifica del cantante. Il video in cui Riccardo Fogli bestemmiava ha rapidamente fatto il giro di Twitter.

Tante le richieste di squalifica per il concorrente, che si è reso protagonista di una bestemmia in diretta. E la produzione, visionato il filmato incriminato, ha provveduto con la squalifica. Ironia della sorte, poche ore prima, mentre parlava con Antonella Fiordelisi, il neo vippone aveva detto: “Io, quando sento una bestemmia, faccio una preghiera e chiedo a Gesù di perdonarlo, mia madre mi ha insegnato così. Io sono cresciuto in questo modo. Diciamo che non frequento persone che bestemmiano”.

Riuscirà Riccardo Fogli a battere il record di Bettarini e farsi buttare fuori prima di 24 ore?



Sì, direi di sì#gfvip pic.twitter.com/ghga8TsYAA — val (@flawyles) December 13, 2022

Squalifica per Riccardo Fogli – L’episodio è simile a quello del 2017, con protagonista Marco Predolin. Anche in quel caso il concorrente era stato raggiunto dalla squalifica. Ma nella storia del Grande Fratello Vip non era mai avvenuta una squalifica lampo. Cosa invece accaduta durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, con protagonista, anche lui al primo giorno del proprio percorso, Silvano dei Cugini di Campagna, che bestemmiò appena messo piede sulla spiaggia.