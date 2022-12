Lo abbiamo già raccontato: due nuove entrate al GF Vip 7. Si tratta di Riccardo Fogli, lo storico componente dei Pooh e Milena Miconi, attrice ed ex volto del Bagaglino. E se quella di quest’ultima è passata quasi in sordina, ha fatto molto sorridere (e non solo) quella del cantante. L’uomo infatti è stato fatto entrare come fosse un ospite della serata. I ragazzi sono stati chiamati tutti fuori e ad attenderli ecco Riccardo Fogli che con la chitarra inizia a intonare tutti i suoi più grandi successi.

Da “Piccola Ketty”, a “Pensiero”, ma anche “Tanta voglia di Lei” e “Storie di tutti i giorni” con cui vinse Il Festival di Sanremo. Più tardi però, dopo aver abbandonato il palco, l’uomo ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. E mentre tutti i vipponi erano in freezer, Fogli è entrato accompagnato dalla sua chitarra. L’uomo, da quello che si capisce, avrebbe dovuto suonare per i suoi colleghi, ma il caso ha voluto che la chitarra fosse completamente scordata.

Riccardo Fogli al GF Vip: “Che figura di m…”

Così, eccolo mentre cammina nella casa, tra i volti incerti degli altri concorrenti che non riescono a capire cosa stia succedendo. In tanti naturalmente hanno commentato la scena sui social: “Che figura di m…”, scrive qualcuno. E un altro utente su Twitter: “Ma povero Fogli, un’entrata così triste non se la meritava”. Tra l’altro, appena entrato nella casa, Riccardo è stato subito attaccato da una sua conoscenza fuori.

Si tratta di Luca Vismara, che sui social ha riportato tutti gli insulti che Riccardo Fogli gli ha dedicato durante l’Isola dei Famosi 2019. “Ciao Riccardo, ti auguro un buon GFVIP, tuo verme, testa di ca…o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c…o”.

Riccardo Fogli: “Non farò mai i nomi delle persone che erano [all’#Isola con me]…ho la coscienza pulita.



E perché allora non farli se sei a posto con te stesso?



Curioso… 😏#GFVIP pic.twitter.com/dNCFNUvEBc — Luca Vismara (@LucaVismara) December 13, 2022

Insomma, un’infinta lista di insulti che, che proprio la new entry del GF Vip aveva dedicato al giovane durante una lite. È lo stesso Vismara a spiegare: “Non ce l’ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che ritenevo amica. Mi ha rivolto però parole troppo pesanti”. Luca poi racconta ai suoi utenti di non aver mai ricevuto delle scuse ufficiali da parte di Fogli e conclude così: “Lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole”. Wow.

