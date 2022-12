Al GF Vip 7 Orietta Berti ha reagito in modo sorprendente, durante uno dei momenti più interessanti della puntata del 12 dicembre. Infatti, una famosa collega ha fatto capolino in studio dopo aver deliziato il pubblico con una performance musicale che per onore del vero non ha conquistato proprio tutti. Ma l’opinionista del reality show è rimasta a bocca aperta perché improvvisamente si è parlato di una persona morta. E immediatamente è calato il gelo tra i presenti e immaginiamo anche a casa.

Durante la puntata del GF Vip 7, Orietta Berti presumibilmente non si attendeva un annuncio del genere legato al decesso di una donna che lei conosceva molto bene. Proprio la collega di Sonia Bruganelli l’ha nominata per prima, ma l’altra cantante che era intenta a salutarla ha subito comunicato a tutti che la diretta interessata in questione non era più in vita. A quel punto Orietta ha preso la palla al balzo e ha voluto inviare un messaggio positivo, soffermandosi sul carattere della povera defunta.

GF Vip 7, Orietta Berti sorpresa dalla collega: “Purtroppo è morta”

Durante l’appuntamento in diretta del GF Vip 7, Orietta Berti si è rivolta nei confronti di Alfonso Signorini e, mentre salutava Katia Ricciarelli, ha svelato un retroscena. Il conduttore ha ascoltato attentamente le parole dell’opinionista, che stava ricordando il prezioso contributo di una persona, che era conosciuta anche dalla soprano. E poi è emerso che fosse morta, generando un bel po’ di imbarazzo in studio. La Ricciarelli comunque si è presentata nel reality per intonare l’Ave Maria, dedicata a Francesca Cipriani e a suo marito.

Orietta Berti ha esordito così: “Lo sai Alfonso? Io e Katia Ricciarelli abbiamo avuto un’amica sarta, lei ci vestiva. La Myriam”. E la soprano ha subito esclamato: “Purtroppo è morta”. L’opinionista ha ripreso la parola, aggiungendo: “Ma tu mi parli sempre di morti ogni volta che ci incontriamo. Adesso non c’è più, ci guarda dal cielo ma è sempre stata una brava donna. Ci faceva gli abiti quando andavamo in televisione”. Un siparietto che ha anche divertito i telespettatori, data la spontaneità delle due donne.

Katia Ricciarelli ha steccato durante l’esecuzione dell’Ave Maria di Schubert. Il primo a reagire è stato Antonino Spinalbese, che ha detto senza giri di parole: “Ha stonato”. Divertito dalla scena esilarante anche Edoardo Tavassi. Invece Oriana Marzoli è parsa quasi scioccata da quell’esibizione.