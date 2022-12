Al GF Vip 7 polemiche immediate su Katia Ricciarelli, giunta inaspettatamente nella puntata di lunedì 12 dicembre. Il conduttore Alfonso Signorini è stato in grado di sorprendere pubblico e concorrenti con una decisione importante per omaggiare un’altra ex gieffina, che si è recentemente sposata. Stiamo parlando di Francesca Cipriani, che si è unita in matrimonio con Alessandro Rossi. Ma c’erano stati degli strascichi negativi, legati ad esempio proprio all’assenza del direttore del settimanale Chi.

Per questo motivo Signorini si è fatto perdonare al GF Vip 7, invitando i neo sposi e anche Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto presenziare alle nozze ma non ha avuto la possibilità di rispettare l’impegno preso. Tutto sembrava procedere bene, ma si è verificato un episodio all’interno del giardino della casa che ha letteralmente sconvolto tantissime persone. Compresi diversi vipponi, che non sono riusciti a nascondere il loro giudizio inflessibile nei confronti della famosa soprano italiana.

Leggi anche: “Oddio, non ci posso credere”. GF Vip 7, scoperta choc di Oriana Marzoli: ha visto proprio tutto





GF Vip 7, Katia Ricciarelli entra nella casa ma è subito bufera

Al GF Vip 7 si è materializzato un momento con Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto commuovere tutti. Invece si è trasformato in qualcosa di clamoroso, con i concorrenti del programma di Canale 5 che non ce l’hanno proprio fatta a nascondere le loro opinioni. In particolare a fare rumore sono state le reazioni di Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi ed Oriana Marzoli. La Ricciarelli ha fatto un’esibizione indimenticabile, ma non in senso positivo per la maggioranza del pubblico e dei gieffini.

Katia Ricciarelli è entrata all’improvviso, facendo una sorpresa a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ma anche ai concorrenti del GF Vip. Peccato però che la performance artistica non sia stata accolta positivamente, infatti quando ha cantato l’Ave Maria di Schubert in tanti si sono resi conto che aveva cantato in maniera non esaltante. Il primo a reagire è stato Antonino Spinalbese, che ha detto senza giri di parole: “Ha stonato”. Divertito dalla scena esilarante anche il fratello di Guendalina Tavassi.

Beccato a ridere dalle telecamere anche Edoardo Donnamaria, mentre Luca Onestini ha fatto molta fatica nel trattenere le sue risate. Invece Oriana Marzoli è parsa quasi scioccata da quell’esibizione. Un risultato non eccezionale per Katia Ricciarelli, che si sarebbe aspettata certamente maggiori complimenti.