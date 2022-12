GF Vip 7, clamoroso fuorionda di Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli. È successo durante lo spazio riservato a Francesca Cipriani ed al marito Alessandro, arrivata in studio per raccontare la loro storia d’amore. La gaffe si è consumata in pochi secondi dopo la performance, non è all’altezza delle aspettative, di Katia che per omaggiare gli sposi ha intonato l’Ave Maria. La Soprano, riporta Fanpage, ha infatti steccati più volte, creando un’atmosfera di disagio davanti ai due sposi.



Su Twitter il pubblico si scatena a commentare Ricciarelli e la sua esibizione, in Casa i Vip non riescono a trattenersi dai commenti ironici. Rientrando nel soft Antonino Spinalbese imita la steccata della cantante, fingendo quasi di strozzarsi. Qualcuno gli fa cenno di smetterla, d’altronde il personaggio di Katia Ricciarelli gode di una profonda stima e rispetto, ma questa volta è stata davvero imperdonabile.

Leggi anche: “Che schifo, mi fai vomitare!”. GF Vip, Edoardo Donnamaria: la furia contro l’altro concorrente (VIDEO)





GF Vip 7, Alfonso Signorini furionda con Katia Ricciarelli



Tornando alla gaffe, Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli non credevano di essere in onda, si quindi sono lasciati andare alle loro “confidenze”, ignorando completamente la coppia composta da Francesca e Alessandro. “Pensa che io stasera parto per Cortina, vado a sciare”, ha esclamato Signorini. La scena non è passata inosservata e le polemiche sono corse veloce.



“Senza rispetto” tuona un utente in rete, accompagnato da numerosi like. Ma non è finita qui. La puntata di ieri è stata anche quella del ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa, dove resterà come ospite per una settimana. Subito l’aria si è fatta bollente. Erano in cucina insieme ad Antonella Fiordelisi quando Antonino ha tirato a sé la sua nuova inquilina per abbracciarla.



“Ma sei ancora fidanzata?” è stata la domanda dell’influencer campana, “Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri”, la risposta con tono scherzoso. “È nella casa adatta” la replica piccata di Antonino.