Una puntata pregna di emozioni, quella del 12 dicembre 2022. Al GF Vip 7 è stata la serata terribile di Attilio Romita, colpito da più fronti, dentro e fuori la casa. Tutto inizia quando Alfonso Signorini fa vedere una clip (rimasta segreta fino ad ora) in cui l’ex giornalista parla di Sarah Altobello. L’uomo però la definisce in modi davvero inimmaginabili e dice di lei cose che nessuno vorrebbe sentire dette a una donna.

Eppure Attilio Romita, uno dei personaggi più amati (almeno finora), ha veramente descritto la vippona pugliese come una poco di buono: “Non mi potrei permettere di andare in giro o a cena con le persone che frequento con una compagna così fru fru diciamo. Ho bisogno di avere al mio fianco una donna con una struttura, uno status e una capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se portassi in giro una come Sara non finiremmo benissimo”.

Edoardo Donnamaria contro Attilio Romita: “Mi fai vomitare”

Naturalmente le sue parole sono state aspramente criticate praticamente da chiunque, ma chi dentro la casa ha deciso di prendere la parola e dirgliene quattro è stato Edoardo Donnamaria. Durante e dopo una pubblicità, il ragazzo ha attaccato con rispetto e determinazione l’ex giornalista, asfaltandolo senza pietà. “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente”.

E ancora: “Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Si vergognerebbe di lei a portarla dai suoi amici? Ma chi frequenta questo qui? Ma chi sono sti amici? Dai che orrore. Sono davvero schifato. Ste cose non si possono dire. ma chi ca**o si crede di essere quello? C’aveva ragione Luca Salatino che lui è così. E come fa Antonino a difenderlo?”

Edoardo donnamaria ha soltanto 30 anni e può insegnare a vivere a molti in quella casa. Se non tutti. #gfvip #drojette #donnalisi pic.twitter.com/RJA0E9Sv58 — Lola G. xsemprelolita 🧚‍♀️🏊‍♂️🎧 (@LGrullita) December 12, 2022

Poi Edoardo dice: “Purtroppo quando sei stu…do sei stu…o. Lui è indifendibile adesso ha detto delle robe schifose da vomito. Le sue sono min…ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”.

