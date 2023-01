“Eccoli, sono loro”. Furore per il video hot dell’hotel dei vip: le scene alla finestra

Uno “spettacolo sessuale” è andato in scena sulla finestra di un hotel dei vip. Una coppia ha fatto sesso in piena notte contro una finestra smerigliata nella loro stanza d’albergo e con le luci della camera da letto accese che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Il tutto davanti agli occhi degli ospiti dell’hotel che hanno assistito a tutto. L’episodio hot è avvenuto a Londra sulla finestra dell’esclusivo hotel Chiltern Firehouse, che poco prima aveva ospitato la pop star Dua Lipa.

Il Chiltern Firehouse è un hotel e ristorante nell’elegante Marylebone (zona ovest di Londra) ed è di proprietà dell’uomo d’affari americano Andre Balazs. Tra i clienti abituali dell’esclusivo locale ci sono le modelle Kate Moss e Cara Delevingne, e le cantanti Rita Ora e Noel Gallagher. Lo “spettacolo” di sesso ha avuto luogo la stessa notte in cui Dua Lipa è uscita con gli amici nel locale di lusso.

Copia fa sesso davanti alla finestra dell’hotel dei vip a Londra

“È stata una notte intensa e la solita folla di persone di bell’aspetto si aggirava intorno alla porta sul retro fumando, bevendo e chiacchierando mentre andavano e venivano”, ha raccontato una fonte. “Improvvisamente, qualcuno ha indicato la finestra sopra la porta e una coppia stava davvero contro il vetro smerigliato”, ha proseguito la fonte che poi ha concluso: “Sono andati avanti, in ogni sorta di posizioni diverse, mentre sempre più persone si radunavano sotto choc”.

Dua Lipa è stata vista uscire dal locale mentre sfoggiava una lunga giacca di pelliccia nera abbinando il look a pantaloni scuri ed è stata vista sorridere mentre saliva in macchina con gli amici. La cantante indossava le sue trecce corvine in un’elegante coda di cavallo alta, portando i suoi elementi essenziali in una borsa rossa. Ha completato il suo look con una chiazza di rossetto rosso classico e un ombretto chiaro.

Il Chiltern Firehouse è un hotel esclusivo situato nella zona ovest di Londra all’interno di un’ex stazione dei pompieri di fine ‘800 nell’elegante quartiere di Marylebone: il locale è circondato da bar, ristoranti e negozi dista 3 minuti a piedi dal museo d’arte Wallace Collection e 7 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Baker Street.