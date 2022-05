Uomini e Donne, Veronica Rimondi conosceva la scelta Matteo Farnea? La segnalazione imbarazza il programma. Nel corso delle ultime puntate Maria De Filippi aveva usato parole molto lusinghiere per la tronista. “Sai una cosa che apprezzo tanto di te? Tutti quelli che hanno fatto i tronisti o le troniste voi vanno sempre a leggersi il web. E tu all’inizio sei stata attaccata molto. E non hai cambiato una virgola di quello che sei e non è facile. Soprattutto alla tua età, no? Perché in qualche modo ti influenzano, non c’è niente da fare”.



E ancora: “Entra in gioco il fatto che tutti possano scrivere, chiunque, anche sotto mentite spoglie. E quindi magari scrivere cattiverie, in qualche modo chi le legge, paradossalmente sei più portato a leggere la cattiveria che la cosa bella. E alla tua età non è facile essere influenzato o modificato. Invece tu no”. E la ragazza: “Me lo avevi già detto al provino, ricordi?”. E la conduttrice televisiva ha chiuso l’argomento, esprimendo massimo apprezzamento per lei.





Uomini e Donne, Veronica Rimondi e i dubbi su Matteo



Tornano alla scelta, a rivelare tutto in anticipo su quanto accaduto a Uomini e Donne è stato il sito Il Vicolo delle News, che in anteprima ha scoperto chi ha ritenuto che fosse più giusto essere suo partner tra Matteo Farnea e Andrea Della Cioppa. Ovviamente tutti i particolari e le parole dette dai protagonisti del trono classico saranno visibili quando Maria De Filippi farà trasmettere la puntata su Canale 5, ma intanto abbiamo già saputo chi è il suo nuovo piccioncino.



Chi è Matteo Farnea? Matteo Farnea ha 25 anni ed è originario della città di Venezia. Ha studiato per due anni all’estero, in Inghilterra, poi ha deciso di andare a Milano, città nella quale ha conseguito la laurea in economia. Successivamente si è trasferito nella capitale Roma, dove ha frequentato la magistrale ed è impegnato in uno stage. E adesso ha anche trovato finalmente la sua anima gemella.



O forse l’aveva già trovata. Si perché pare che i due abbiano un’amica in comune a Venezia e abbiano aspettato qualche esterna per comunicarlo. Inevitabili le polemiche scoppiata dopo la notizia. Non sarebbe certo la prima volta che due protagonisti imbarazzano il programma.

