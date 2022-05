“Dillo a tutti”. UeD, Veronica Rimondi con le spalle al muro: Maria De Filippi ha capito tutto

Veronica Rimondi verso la scelta. La tronista messa con le spalle al muro da Maria De Filippi. Sono giorni convulsi questi per la redazione del dating di UeD. Nel centro del mirino, nelle ore scorse, è finto il tronista Luca Salatino. L’uscita di Aurora Colombo ha di fatto lanciato la volata alle altre due pretendenti. “Luca mi ha subito incuriosito – ha raccontato sui social Aurora– ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa”.



Nonostante questo lei è sicura del fatto che, se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta e ha aggiunto: “Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che credo…La scelta di Luca ora sarà un ripiego”. Della questione ha parlato anche l’ex volto del programma Roberta Giusti. “Ero convinta che avrebbe scelto Aurora e sono convinta anche adesso che, se lei non si fosse comportata in quel modo, sarebbe stata lei la scelta”.





Veronica Rimondi verso la scelta a UeD



E ancora: “Lui era proprio partito per lei. Per come stanno le cose a oggi, almeno da quello che vedo, credo Soraia”. In attesa di quello che succederà gli occhi sono tutti sulla tronista Veronica. Veronica Rimondi verso la scelta è stata incalzata nella puntata di oggi a fare chiarezza da parte di Maria De Filippi. Ancora una volta, al centro studio, la tronista pare dare più importanza alle questioni riguardanti Matteo, tanto che poi decide di ballare con lui.



Qui Maria è intervenuta: “Con sincerità Veronica, al posto di Andrea anche io la penserei allo stesso modo! Potevi ballare con Andrea e finiva lì. Quello che oggi hai dimostrato è un reale interesse per Matteo, indipendentemente da quello che senti per Federico e Andrea. Il tuo interesse oggi era capire perché Matteo non si fosse mosso. Ed era prioritario, molto più degli altri”.



Veronica Rimondi verso la scelta sembra sempre più confusa. Ancora di più dopo che Maria De Filippi si è rivolta direttamente a Federico e Andrea: “È una cosa con cui voi dovreste farci i conti. Può cambiare idea… può sbagliare Matteo… Ma è una realtà che lui le piace”. Rimarca poi il suo pensiero: “Matteo le interesse di più”. E sono tutti d’accordo con Maria. Veronica tenta di spiegarsi, però non cambia la situazione. Il dubbio è che voglia rimanere in studio più del necessario.

