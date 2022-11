A Uomini e Donne un protagonista potrebbe lasciare. Riporta Fanpage come dovrebbe succedere nelle prossime settimane. Il sito Isa&Chia riporta la soffiata di un utente che lo avrebbe beccato fuori dal programma, mentre passeggiava mano nella mano con un’altra ragazza. Un duro colpo per la tronista Lavinia che cercava l’uomo della sua vita. Parliamo di Francesco Griffo.



Francesco è uno dei volti più discussi del programma ed uno di quelli con maggior fascino, Intervistato per la prima volta dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, il corteggiatore di Lavinia Mauro ha fatto un bilancio del suo percorso e cercato di spiegare cosa si cela dietro alla “maschera da duro”: “il bilancio di questa esperienza in trasmissione è decisamente positivo: mi sto veramente divertendo tanto”.

Leggi anche: “La verità su di lei”. UeD, Federica Aversano: la scoperta nel giorno dell’addio al trono





Uomini e Donne, segnalazione sul corteggiatore Francesco Griffo



“Trovo che si tratti di un’esperienza stimolante, in cui sto riuscendo a sperimentare delle situazioni che non avevo mai affrontato prima d’ora […] Sono un ragazzo spavaldo e sicuro di sé. Tuttavia il mio carattere ha numerose altre sfaccettature, che vengono fuori o meno in relazione alle persone che incontro e alle situazioni che mi trovo a vivere”.



E ancora: “Credo che, alla fine, i lati del mio carattere che vengono più alla luce dipendano molto da chi ho davanti. Però in ogni caso sono sempre io e quello che vedete in studio è il vero Francesco, sempre”. In molti lo hanno accusato di non riuscire a esprimere ciò che pensa a parole. A tal proposito, il corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato.



“Non è proprio così, se a volte do questa impressione credo sia da imputare al fatto che preferisco osservare in silenzio, piuttosto che dare fiato alla bocca. Sono sempre stato così: nel valutare le persone con cui mi rapporto do molto più peso ai gesti e ai comportamenti piuttosto che alle loro parole”.

“Basta così”. Gemma Galgani, titoli di coda a UeD: l’affondo di Gianni Sperti la scarica in diretta