Dall’Inghilterra arriva un nuovo retroscena sugli affari della famiglia reale. Si tratta di una notizia che è filtrata direttamente da Buckingham Palace, e per la precisione da una amica di Camilla Parker Bowles. La vicenda vede coinvolti i due figli di Re Carlo III d’Inghilterra: il principe William e il principe Harry. E sta suscitando un certo imbarazzo Oltre manica perché getta una brutta luce sul primogenito del sovrano.

Tra i due fratelli, come sanno tutti, i rapporti si sono interrotti da tempo. Le distanze non si sono colmate neanche adesso che a loro padre è stato diagnosticato un tumore alla prostata. Carlo infatti ha iniziato un primo ciclo di terapie, ma i medici al momento non sanno dire quale potrà essere con precisione l’evoluzione della malattia. In una situazione del genere le famiglie si ricompattano. Non è questo il caso.

Il principe William finisce sotto accusa: la notizia è uscita da Buckingham Palace

Harry da mesi ormai ha lasciato Londra e si è trasferito in America per vivere la sua vita insieme alla moglie Meghan Markle. Proprio l’attrice sarebbe stata una delle principale cause che hanno portato i due figli di Carlo e Diana a chiudere i rapporti. È noto infatti che William non nutre particolare stima e simpatia nei confronti della cognata: troppo diversa per stile e modi di fare rispetto a quelli che si richiedono a un membro della casa reale inglese, anche se acquisito.

A complicare la situazione e a inasprire ulteriormente gli animi ha contribuito sicuramente la pubblicazione avvenuta nei mesi scorsi dell’autobiografia di Harry. Il duca di Sussex rivela particolari inediti della sua vita e parla di liti furiose avute con William. Durante una di queste discussioni i due sarebbero arrivati addirittura alle mani.

Una amica stretta di Camilla, giornalista, ha rivelato da poco sul Telegraph una notizia clamorosa che riguarda Harry e William: “Il rapporto tra loro due è sicuramente teso. È William che spesso ha mostrato un carattere difficile, ed è lui che impedisce a suo padre di riconciliarsi come si deve con Harry. Questo suo comportamento, però, non è utile in un momento così delicato per la sua famiglia e, inoltre, non giova nemmeno alla sua immagine agli occhi dei sudditi che vorrebbero che i due fratelli facessero la pace”.

Le cose stanno davvero così? Poco dopo è arrivata versione dell’altro fratello. Infatti un amico di William e Kate è intervenuto sul Daily Beast per smentire la notizia : “Non credo che William si sognerebbe mai di dire a suo padre cosa può o non può fare con Harry”.