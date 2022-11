Federica Aversano ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Dopo la sua decisione ha spiegato il motivo dell’addio ai microfoni di Witty. “Stare lì per me deve avere un senso. Sicuramente me ne vado da qua dicendo “Io c’ho provato, in ogni caso”. Penso che l’onestà sia sempre la miglior cosa, è la forma di rispetto più grande per me e così ho fatto. Non sono così stemperata come ero prima di essere mamma e forse è anche quello che non mi permette di esserlo così tanto”.



“La Federica di oggi va via con un’esperienza in tasca in più e la consapevolezza che bisogna fermarsi quando non si riesce, specie quando si parla di sentimenti. Certo, non smetterò di credere nell’amore. A volte capita quando meno te l’aspetti, quindi se dovesse arrivare, ben venga. Ma adesso voglio pensare a me. Non ho trovato la persona capace di farmi battere il cuore, ma non ho rimpianti, zero”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Federica Aversano



E ancora: “”Uno deve capire i propri limiti, si deve fermare quando capisce che non riesce. Un po’ per le situazioni che vivo fuori, un po’ forse perché i ragazzi non mi hanno preso così tanto e io non mi sono fatta prendere”. Come al solito i fan si dividono tra chi la sostiene chi no. “Federica non era effettivamente pronta e si notava”.



“Però nonostante questo non credo sia giusto incriminarla di qualcosa. Si é messa in gioco con le possibilità che aveva ma purtroppo non é andata. Dispiace”. Commenta un altro utente. “Federica sincera fino alla fine. Non mi interessa, lei può non piacere ma non ha mai strumentalizzato la sua vita per ogni parola o gesto. È una donna ferita che ha bisogno di altro per trovare qualcuno che ama”.



Attacchi non mancano anche dentro lo studio: Tina Cipollari l’ha accusata di non essere mai stata interessata a trovare qualcuno. Gianni, invece, dopo le parole di Maria De Filippi ha capito meglio la situazione. “Io Federica non la sopporto dallo scorso anno, però massacrarla in questo modo non va bene Vuole lasciare il trono? E vabbè non è la fine del mondo, ditelo a Gianni che confonde il trono di Uomini e Donne con il trono d’Inghilterra!”.