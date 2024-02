Uomini e Donne, finale a sorpresa tra Alessandro e Roberta. Nelle ultime settimane hanno tenuto banco le frequentazioni di Alessandro Vicinanza da un lato e Roberta Di Padua dall’altro. Il cavaliere sta faticosamente liberandosi dalle scorie della fine della storia con Ida Platano e più volte in studio è stato fatto notare che lui sembra ancora legato a lei. La frequentazione con Cristina Tenuta è durata poco.

Poi sono arrivati alcuni segnali che tra Alessandro e Roberta, che già hanno vissuto una relazione in passato, potesse esserci un ritorno di fiamma. Indizi social, un profumo postato da entrambi, e poco altro. Addirittura la dama si è espressa in termini duri contro Alessandro, rifiutandosi di ballare con lui: “Assolutamente no… Ha fatto schifo!“. Adesso, però, è cambiato tutto…

Roberta decide di ballare con Alessandro, poi la scelta ‘definitiva’ e la reazione di Ida

Al centro dello studio nella puntata odierna, lunedì 12 febbraio, Roberta si è ritrovata con Gianluca e Alessandro, ma ha scelto di ballare con quest’ultimo. I due sono apparsi molto vicini e intimi e Gianni Sperti ha fatto notare che, nonostante i contrasti degli ultimi giorni, tra i due c’è evidentemente un legame profondo. Quindi i due farebbero bene a uscire ed evitare di restare lì dentro “e prendere in giro tutti”.

Tra i due la più timorosa è apparsa Roberta mentre Alessandro ha voluto darle l’esclusiva per dimostrare il suo interesse. Gianni Sperti ha accusato Roberta di non essere chiara, ma quest’ultima ha ammesso che quando di fronte a lei c’è Alessandro non riesce a dirgli di no. Insomma, alla fine i due hanno deciso di lasciare lo studio insieme.

Alessandro e Roberta hanno ballato insieme, si sono baciati e hanno lasciato lo studio. Maria De Filippi ha detto a Roberta che spera di non rivederla più, ma in tanti hanno anche notato la reazione di Ida Platano. La dama è apparsa molto seria, ha augurato a Roberta il meglio, ma non ha salutato Alessandro. Che ci sia rimasta male? In realtà Ida poteva essere seria per un altro motivo: in puntata infatti ha rivelato un’altra segnalazione su Mario e alla fine ha detto che il cavaliere può andarsene a casa. Cosa che poi è effettivamente avvenuta.

