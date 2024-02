“So cosa ho visto”. Uomini e Donne, bomba Ernesto: torna e vuota il sacco su Mario

A Uomini e Donne è scoppiato il caso Mario, a sorpresa interviene anche l’ex corteggiatore di Ida: Ernesto. Il pubblico, da parte sua, ha già espresso la sua opinione su Mario: “Per quanto Ida non mi piaccia, Mario ha sempre torto, ma vuole sempre ribaltare tutto incolpandola e in studio spesso gli vanno pure dietro. Bah”. E ancora: “A 44 anni ancora c’è il desiderio di andare il weekend in discoteca con i ragazzini? Boh.. Ci sta che a volte si faccia in compagnia ma a me lui sembra un ventenne! Ida hai un figlio, cerchi un uomo maturo o l’eterno Peter Pan? Boh”.

E c’è anche chi punta il dito contro la De Filippi: “Io penso che la cosa peggiore di tutte sia il comportamento di Maria, che pur conoscendo le fragilità di Ida la dá in pasto ad un manipolatore seriale come Mario, non proferendo alcun tipo di parola riguardo ai suoi atteggiamenti altamente discutibili! Ma a quanto pare l’audience è piu importante di ogni altra cosa!”.





Uomini e Donne, Ernesto contro Ida: prende le difese di Mario

Secondo le anticipazioni di Blasting News: “Nel corso della registrazione di Uomini e donne dell’8 febbraio ci sono stati alcuni ritorni: Mario Cusitore è riapparso agli studi Elios per chiedere scusa a Ida Platano ma lei si è presa del tempo per decidere se riaccettarlo come corteggiatore o meno. Ernesto Russo, ex pretendente della tronista, si è schierato con il “collega” nella discussione che i due hanno avuto”. Ernesto, insomma, si sarebbe schiarato contro Ida. I suoi occhi, evidentamente, hanno visto lungo.

Ernesto non era stato tenero con Ida Platano. Raccontando i motivi della rinuncia, con addio temporaneo allo studio, al corteggiamento della dama bresciana aveva detto: “La cosa più deludente, però, è stato il fatto che durante una delle puntate sono dovuto andare via per un lutto, e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana – aggiunge -. Anche tra conoscenti c’è solidarietà, figuriamoci tra un’ipotetica coppia”.

“La mia decisione di andare via, quindi, è stata per questo. Addirittura Maria De Filippi, all’ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto “Ernesto, come stai?”. Non aggiungo altro. Sono una persona vera, non è che faccio il romantico e poi me ne vado così. Io e Ida siamo due mondi diversi, e sinceramente preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre, ma non mi è sembrato il caso in quel contesto”.