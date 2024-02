Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Roberta Di Padua è stata grande protagonista, ma tanti sono stati gli spunti. Tra questi alcune critiche mosse al programma sul modo in cui vengono trattati cavalieri e dame: “Incoerenza totale in questa trasmissione – tuona una fan del programma su Instagram -. Maria massacra Alessandro che si è sempre messo in gioco, e Accetta quel Falso di Mario senza dirgli una parola, Gianni Sperti idem. Bah!!!! Incoerenti al massimo”. E non finisce qui.

Ci sono commenti anche più pesanti che riguardano la storia tra Alessandro e Roberta Di Padua. “Posso dire che oggi Maria non riesco proprio a capirla? Sta attaccando Alessandro solo per difendere Roberta. Lei dichiarata “presa” di Ale, lui le dà l’esclusiva e lei fa scendere un ragazzo, guarda Gianluca e quello illogico è Alessandro!”. Intanto proprio su Roberta Di Padua arriva una rivelazione dal passato.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna sulla storia con Roberta

A farla è Riccardo Guarnieri che è tornato sulla loro storia. Il cavaliere tarantino ha raccontato a Uomini e Donne Magazine come: “Dopo la fine della trasmissione le ho mandato dei fiori, inizialmente anonimi, perché volevo farle una sorpresa“. Una mossa che ha portato ad un chiarimento: “Abbiamo messo un punto a quello che c’è stato, ci siamo chiariti”.

Poi Riccardo ha parlato anche di Ida: “Non credo nell’affetto di Ida o lo avrebbe dimostrato quando mio nonno è venuto a mancare. Roberta e Gloria sono state le uniche a scrivermi. Ida non mi ha scritto e infatti mi ha fatto strano quando nel programma ha affermato di provare dell’affetto per me. L’ho vista più come una frase detta perché andava fatto. Perché il pubblico voleva sentirla. Se davvero provasse dell’affetto per me, in un momento delicato come la morte di mio nonno mi avrebbe quantomeno fatto le condoglianze”.

E del motivo per cui non tornerà in studio. “Posso dirle che nella mia vita è arrivata una persona ed è lei il motivo per cui non sono più tornato a Uomini e Donne: ho preferito dedicarmi a lei e a questa frequentazione, e devo dire che ne è valsa la pena. È una donna a cui mi sono legato molto. La reputo una persona bellissima e mi piace tanto. Tutto è iniziato l’estate scorsa, verso giugno. Ho trovato dei suoi messaggi in chat molto carini e così ho deciso di incontrarla. Dopo il primo appuntamento andato molto bene abbiamo iniziato a frequentarci assiduamente”.