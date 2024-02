Nella giornata di oggi i fan e gli amici degli inquilini del Grande Fratello continuano a mandare dei dolci messaggi d’affetto e arriva un aereo molto particolare è il judoka Marco Maddaloni che, a grande sorpresa, riceve una forte dimostrazione di affetto e amore da parte della sua dolce metà Romina e dai suoi più cari amici: “SIAMO FIERI DI TE MADDA ❤️ R ❤️ AMICI”. Marco si dice quasi incredulo della sorpresa ricevuta e, in compagnia di Perla, Paolo e Anita, urla tutta la sua felicità, “Avevo bisogno di un po’ di carica” esclama emozionato.

Lo sportivo non trova le parole giuste per esprimere tutta la sua gioia e rivolge così un dolce pensiero alla sua famiglia che gli manca molto. “Mi manca mia moglie, mi mancano i mie bambini e mi mancano i miei amici” afferma con gli occhi fissi al suo aereo. “Momi ti amo ne avevo bisogno, mi manchi tanto” conclude il judoka esprimendo tutto il suo amore e la sua riconoscenza. Dopo questo aereo, riuscirà l’inquilino a trovare la giusta carica per proseguire al meglio l’avventura nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, la frase choc di Marco Maddaloni

Forse sì, ma dietro l’angolo c’è qualcosa che potrebbe compromettere la serenità del concorrente ed è stata segnalata dal popolo del web, sempre molto attento a quello che accade nella casa e soprattutto a quello che viene detto. E infatti Marco Maddaloni è finito al centro della polemica per una frase pronunciata durante il pranzo insieme agli altri concorrenti.

Mentre gli inquilini della casa del Grande Fratello si trovavano a tavola, Marco Maddaloni chiacchierava con Rosy Chin e ha pronunciato una frase che ha fatto gelare i telespettatori. “Rosy ma tu sai fare tutto, tu la classica cinese in grado di rubare qualsiasi lavoro“, ha detto il concorrente rivolgendosi alla chef. Sul web il popolo dei social si è scagliato contro Maddaloni.

“Marco Maddaloni insiste con commenti inappropriati nei confronti della comunità cinese dicendo a Rosy “tu classica cinese in grado di rubare qualsiasi lavoro”, si legge sui social. “Il problema però è l’imitazione di rosa ricci vè?”, scrive un utente facendo riferimento a una frase di Beatrice. “Questa è brutta forte eh”, “Il problema è bea che dice : ah un altro napoletano!”, “magari in puntata le facciamo vedere le vere considerazioni razziste?”, scrive un altro taggando il profilo ufficiale del Grande Fratello.

IO PRETENDO CHE QUESTO VIDEO VENGA FATTO VEDERE IN PUNTATA E VEDERE GLI ALTRI BUTTARGLI MERDA ADDOSSO



spoiler: non verrà fatto vedere perché si mostrano solo le piccole frasi di Bea #grandefratello pic.twitter.com/7CzzybnDWY — s🍬fi (@psychopatica_) February 8, 2024

“IO PRETENDO CHE QUESTO VIDEO VENGA FATTO VEDERE IN PUNTATA E VEDERE GLI ALTRI BUTTARGLI MERDA ADDOSSO”, si legge su Twitter. “Già immagino la risposta: “vabbè ma io e Marco scherziamo sempre su questa cosa, non me la prendo perché so che non lo pensa sul serio”, scrive ancora un utente furioso per la frase di Marco Maddaloni ma anche perché ogni frase di Beatrice viene interpretata male e lei viene sempre attaccata in diretta.