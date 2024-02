Colpo di scena Ida Platano: ha ‘fatto fuori’ Mario Cusitore, uno dei corteggiatori che il pubblico di Uomini e Donne dava per favorito alla scelta finale. Ma a quanto pare la tronista è colma e e nell’ultima puntata andata in onda Maria De Filippi le ha dato subito la parola. La ex dama fatto un discorso molto serio, al termine del quale ha deciso di eliminare il corteggiatore ma prima di mandarlo via ha voluto sbugiardarlo per bene. Andiamo con ordine.

Vero è che da giorni Ida Platano sembra sempre più stanca delle segnalazioni che le arrivano sul conto di Mario. Segnalazioni infinite perché sì, ne sono arrivate altre. La tronista ha infatti esordito dicendo che, dopo la scorsa puntata di UeD, è stata raggiunta dall’ennesimo avvertimento sul conto del suo pretendente, questa volta con tanto di audio e screen molto dettagliati di messaggi scambiati con una donna.

Uomini e Donne, Ida smaschera e caccia Mario

Ma non è finita qui perché la cosa che più ha fatto innervosire Ida, e che poi l’ha spinta a prendere una decisione drastica, è che in questa ultima segnalazione ha appreso delle cose dette da Mario che proprio non ha gradito. Nello specifico ha scoperto che Mario ha sempre detto di non essere attratto da lei, e di essere all’interno della trasmissione solamente per fare un’esperienza.

E, come se questo già non bastasse, avrebbe finto di fare delle confessioni molto private solo a Ida quando in realtà le stesse cose le ha dette a tante altre ragazze. La parrucchiera di Brescia ha ammesso di sentirsi presa in giro e, proprio perché piano piano sta imparando a volersi più bene, ha deciso di eliminare Mario.

La reazione di lui? Nessuna se non quella di alzarsi, salutare Maria De Filippi e gli opinionisti e lasciare lo studio anche se la sua espressione non era certo delle più felici. Ha anche chiesto alla conduttrice di non farsi riprendere più da nessuno. Ida si è detta convinta di questa scelta anche se al momento non è serena. Per questo motivo il suo ex corteggiatore Ernesto Russo le ha suggerito di parlare faccia a faccia con Mario per mettersi l’anima in pace.