“Né Mario né Sergio”. Uomini e Donne, sparata clamorosa di Ida Platano: “Sceglie lui”

Un colpo di scena dopo l’altro, a Uomini e Donne non c’è proprio tempo di annoiarsi. La bomba riguarda Ida Platano che sembra essere prossima alla scelta. Scelta che non sarà Mario, né Sergio. A proposito di Mario, la dama bresciana dopo averlo eliminato non ne ha voluto sapere di averlo di nuovo come corteggiatore. Per una volta il pubblico è d’accordo con Ida Platano: “Più che altro a 44 anni ancora c’è il desiderio di andare il weekend in discoteca con i ragazzini? Boh”.

E ancora: “Ci sta che a volte si faccia in compagnia ma a me lui sembra un ventenne! Ida hai un figlio, cerchi un uomo maturo o l’eterno Peter Pan? Boh”. Commenta poi un altro fan sulla pagina social ufficiale del programma: “Le segnalazioni a carico di Mario sono troppe per essere tutte credibili, qualcosa non mi torna, perché se lui fosse in malafede la prima volta avrebbe preso la palla al balzo”.





Uomini e Donne, Ida Platano: nuova esterna con Pierpaolo

“E sarebbe andato via, rimanendo si sta solo sporcando la faccia e non penso che sia così cretino da rotolarsi nel fango da solo”. A lasciare lo studio di Uomini e Donne con Ida non sarà quindi Mario. Ma neppure Sergio. Rivelano le anticipazioni che Ida sarà protagonista di una nuova esterna con Pierpaolo: “i due si mostreranno particolarmente complici e affiatati, ma non scatterà ancora il bacio”.

Pierpaolo potrebbe essere quindi la scelta. Ma attenzione perché raccontano le anticipazioni di Blasting news come: “In studio c’è stato spazio anche per il ritorno di una vecchia fiamma di Ida: si tratta del cavaliere Diego Tavani, che qualche anno fa riuscì a conquistare il cuore dell’attuale tronista. Diego è tornato in trasmissione per rimettersi in gioco, sperando di riuscire a trovare la sua vera anima gemella in questa edizione del talk show”.

L’invito che fa il pubblico a Ida Platano è quello di andarci con i piedi di piombo: “Ida tesoro benvenuta nel club di noi che amiamo quelli che più sono ‘farabutti’ più ci piacciono. Non caderci”, scrive un follower. Che poi sposta l’attenzione su Mario: “Questo ci sa fare ma è un broccolone, si vede lontano un miglio…Si vede che sei già coinvolta, io ti consiglierei di liquidarlo e guardare altre cose tipo la serietà, la sensibilità, la delicatezza d’ animo”.