Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri grande assente. Potrebbe essere questa una delle grandi sorprese della nuova edizione del dating show più famoso d’Italia. Il programma ripartirà a metà settembre, ma già ci sono diverse anticipazioni a riguardo. Protagoniste delle passate edizioni potrebbero salutare dame come Gemma Galgani e Catia Franchi.

Sicura della partecipazione dovrebbe essere Ida Platano dopo aver rubato la scena nei mesi scorsi proprio per il suo ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Se infatti Ida sarà presente, è molto probabile che Riccardo Guarnieri non farà parte del cast del nuovo Uomini e Donne. Lo stesso cavaliere, soltanto pochi giorni fa, affermava: “I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”.





Poi è successo che Riccardo Guarnieri è stato beccato con un’altra donna e di fatto la sua storia con Ida Platano sembra esser giunta al capolinea. Proprio sulla loro relazione Ida Platano ha commentato: “Ho detto tutto quello che potevo. Non me la sento di aggiungere altro”. Tra l’altro in un episodio Ida si era sentita anche poco bene. Così sembra essere davvero finita tra i due, con Riccardo che proseguendo la frequentazione con la nuova fiamma sarebbe impossibilitato a partecipare alla trasmissione.

Vicinissima all’addio è pure la sorella della stilista Elisabetta Franchi, Catia. La dama si era messa in mostra per alcuni accesi scontri verbali con Biagio Di Maro dopo un paio di uscite finite male. Ma la vera bomba riguarda un’altra assidua frequentatrice dello studio di UeD. Parliamo di Gemma Galgani. La dama dovrebbe lasciare il Trono Over su richiesta esplicita di Maria De Filippi.

Indiscrezioni, voci, supposizioni. Per il momento non ci sono né conferme né smentite sul destino di Riccardo Guarnieri e Gemma Galgani. Anche quest’ultima, da sempre molto attiva sui social, non ha rilasciato alcun commento. Intanto, però, c’è chi ha fatto il suo nome come possibile concorrente di un noto reality. A quanto pare Alfonso Signorini avrebbe scelto proprio lei come inquilina della casa più spiata d’Italia. Che ne dite? Sarebbe un bell’acquisto per il GF Vip 7?

