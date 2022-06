Ida Platano di Uomini e Donne, minacce per la dama anche nelle scorse ore. Questo non è un periodo facile per l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, la quale ha deciso di mettere da parte timori e preoccupazioni e ha denunciato l’accaduto sui social network. Parole molto pesanti quelle ricevute, infatti possiamo tranquillamente parlare di auguri e minacce di morte. Una situazione davvero insostenibile, che sembra non conoscere fine. Ma presumibilmente prenderà altri provvedimenti, se dovesse andare ancora così.

Ida Platano di Uomini e Donne, minacce senza sosta. Già giorni fa dopo avere mostrato ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute. ”Cosa mangiate la mattina? Veleno”. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto: ”Questo desiderio di augurare la morte, veramente, non si può sentire. Fatevi un esame di coscienza”. Ora c’è chi è andato sempre oltre e quindi questo fango social non accenna a placarsi.





Ida Platano di Uomini e Donne, minacce sui social

Ida Platano di Uomini e Donne, minacce sempre presenti sui social network. Alcune ore fa ha riportato delle frasi scritte da un hater: “L’esame fattelo tu, che madre di mer*** puzzolente. Pensa a tuo figlio, buffona e donnetta di 4 soldi. Vedi di ammazzarti”. E ancora la stessa utente: “A tuo figlio, che ca*** dici che sei una tr***, veramente vergognosa”. E successivamente la dama del dating show di Canale 5 ha espresso il suo parere in merito a queste gravi offese e minacce ai suoi danni.

E Ultime Notizie Flash ha riportato per iscritto le dichiarazioni, fatte da Ida Platano nel corso di diverse Instagram stories: “Io non ho paura. Che dobbiamo fare, pure questi ci sono, come voi sapete queste cose scivolano addosso, non mi pesano per niente ve lo dico davvero, se mi augurano la morte, se mi dicono che sono una poco di buono, io so chi sono. Ma ci sono tante persone, ragazze giovani che ci stanno male, io per questo li faccio vedere. Una persona può piacere o meno, ma state attenti”.

Infine, Ida Platano ha detto: “Io sono molto sensibile e tanto forte ma ci sono persone deboli, attenzione a quello che scrivete”. Difficile capire se dopo questo consiglio, qualche hater davvero farà marcia indietro oppure se questa aggressione virtuale continuerà ancora. Una storia che ovviamente non può fare piacere alla dama di UeD, che preferirebbe che gli utenti ragionassero di più prima di scrivere cattiverie.

