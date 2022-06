“Lasciatemi in pace”. Ida Platano, la goccia che fa traboccare il vaso: la dama di UeD scoppia

Uomini e Donne, Ida Platano insultata. Per la dama momento molto complicato. Così mentre a poche settimane dalla chiusura del programma il polverone su lei e Riccardo Guarnieri non si abbassa. Un amore al quale i due sembravano volere dare una chance. Diceva al magazine di UeD Riccardo: “Ci ho messo un po’ di tempo a essere ponto per un rientro in studio: è passato un anno o poco più dalla mia ultima volta al centro del parterre. Fino a ora non me la ero sentita, anche per via di quello che è successo lo scorso anno (con Roberta Di Padua, ndr)”.



“Avevo bisogno di smaltire delle cose. In questo periodo sono molto distaccato da tutto, anche dai social. Mi sono chiuso per un anno e sono ritornato alla mia vita di sempre”. Parole che si erano incendiate dopo il primo ballo insieme. “Mi ha fatto molto piacere ballare con lei, chiacchierarci anche per poco… è passato tanto tempo dalla fine della nostra storia ed era giusto avere un piccolo chiarimento”.





Uomini e Donne, Ida Platano insultata: risposta da applausi



Intanto, Ida Platano ha affermato: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, è il risultato della riflessione a cui è giunta Ida Platano. Poi si tira in ballo anche il nome di Tina Cipollari, storica opinionista del programma: “Nessuno può valere più di te stessa”. (Leggi anche “Alla fine ha ceduto”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama sorprende ancora UeD)



Ed è questo il motivo che l’ha spinta a rispondere a un hater. Il 13 giugno, Ida Platano ha pubblicato nelle sue storie Instagram, alcuni messaggi ricevuti sui social da un account anonimo. Una persona ha criticato la dama di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico. ”Che sgorbio! Un testone senza collo. Puoi massaggiare per secoli! Sempre due cotechini avrai”.



A quel punto, dopo avere mostrato ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute.”Cosa mangiate la mattina? Veleno”. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto: ”Questo desiderio di augurare la morte, veramente, non si può sentire.Fatevi un esame di coscienza”

