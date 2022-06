Uomini e Donne e le scelte serali. Una novità che aveva trovato parecchio consenso in passato, parliamo di alcuni anni fa, e che poi improvvisamente è stata messa in soffitta anche a causa dell’arrivo della pandemia da coronavirus, che non permetteva contatti interpersonali tra tronisti e corteggiatori. Ora è uscita fuori una voce bomba, che potrebbe stravolgere tutto. Mancano solo le conferme ufficiali, ma l’indiscrezione è giunta da una fonte molto attendibile, che l’ha lanciata online.

Uomini e Donne e le scelte serali, a breve vi diremo tutto su ciò che è emerso. Intanto, a proposito del dating show di Maria De Filippi, su Diego Tavani e Aneta Buchtova si era parlato anche di convivenza e matrimonio. Dopo l’iniziale entusiasmo al momento, però, l’ex cavaliere di Uomini e donne ha preferito mettere un freno, ammettendo che prima gli piacerebbe poter avere una certa stabilità dal punto di vista economico. “Il matrimonio, invece, è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione: il progetto c’è, ma io vorrei prima trovare una stabilità economica”.





Uomini e Donne e le scelte serali l’anno prossimo?

Al momento Maria De Filippi e la produzione non hanno fornito notizie ufficiali in merito, ma Uomini e Donne e le scelte serali non sono più un’utopia. Sebbene sembrasse ormai difficile percorrere questa strada, con l’eliminazione delle restrizioni anti-Covid, la padrona di casa potrebbe ritornare a puntare su questo. A parlarne è stato l’influencer Amedeo Venza attraverso il social network Instagram. Nella sua story social ha iniziato già a regalare ai suoi follower succose anticipazioni.

Come ha ricordato Blasting News, ad usufruire di queste scelte serali fatte all’esterno dello studio di Uomini e Donne furono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Ivan Gonzales e Sonia Pattarino e infine Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. Questo il messaggio di Venza: “Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero ritornare le scelte serali! Un format che ha avuto grande successo qualche anno fa e messo da parte per via anche del lockdown!”.

Intanto, Ida Platano ha affermato: “L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, è il risultato della riflessione a cui è giunta Ida Platano. Poi si tira in ballo anche il nome di Tina Cipollari, storica opinionista del programma: “Nessuno può valere più di te stessa”.

