Ida Platano, la dama di UeD rompe il silenzio. Tempo di bilanci e riflessioni dopo aver trascorso un anno nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. La stagione estiva concede il tempo a tutti di prendersi una meritata pausa e la dama di Brescia, delusa dalle sue ultime conoscenze fallimentari, raggiunge alcune conclusioni significative.

Ida Platano il primo gesto dopo la fine di un intero anno a UeD trascorso alla ricerce di un vero amore che tarda ancora ad arrivare. Per la dama bresciana non è certamente il tempo di mettere un punto definitivo, per lo meno tra i suoi pensieri e le sue riflessioni.





Ida Platano, il gesto dopo UeD

Da un lato per Ida Platano tante nuove conoscenze dall’altro uno sfiorato ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Insomma, per la dama di UeD l’anno trascorso meriterebbe qualche considerazione ed è così che decide di farlo attraverso le Instagram Stories e sotto gli occhi di quanti non hanno mai smesso di seguirla. (Ida Platano, gelo con Riccardo Guarnieri dopo UeD).

“L’unica persona a cui devo chiedere scusa sono soltanto io. Per non essermi amata come meritavo, per non essermi messa spesso come priorità”, è il risultato della riflessione a cui è giunta Ida Platano. Poi si tira in ballo anche il nome di Tina Cipollari, storica opinionista del programma.

“Nessuno può valere più di te stessa, ricordati queste parole fanne tesoro, nessun uomo vale più di te”, sono le parole dell’opinionista condivise dalla 40enne che probabilmente e in modo sottile ha fatto riferimento a Riccardo Guarnieri.

Ida Platano poi lascia ai fan un ulteriore spunto di riflessione: “Sono rimasta ad ascoltare la storia di una ragazza stanotte, mi sono commossa tantissimo”. Poi aggiunge: “È la storia di questa ragazza lesbica che ne ha passate tante e quindi mi ha preso molto… Adesso vado a fare le mie cose e spero di riprendermi”.

