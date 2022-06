Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad alimentare il gossip anche se le registrazioni di Uomini e Donne sono terminate. Il dating show riprenderà a settembre come la maggior parte dei programmi che adesso sono in pausa estiva, ma la storia tra loro due fa parlare. E anche tanto. Il pubblico li ha lasciati alle prese che con una litigata. Dopo il ritorno in studio del cavaliere tarantino e Maria De Filippi ha dato la possibilità ai due di tornare a confrontarsi. Hanno ballato e sembrva che tra i due potesse ricominciare qualcosa.

Invece nulla di tutto questo. L’uscita di coppia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è andata nel migliore dei modi. La dama ha mandato al suo ex chiari segnali per lasciargli intendere che avrebbe voluto un bacio. Per il cavaliere, però, una cena e una manciata di telefonate non sono abbastanza per cancellare due anni di distanza tra loro. “Non sei cambiata affatto”, stronca subito la questione.





Ida Platano a Roma: si pensa a un incontro con Riccardo Guarnieri

Nel frattempo Ida Platano si è mostrata a Roma. I fan sono curiosi e si stanno chiedendo cosa ci faccia nella Capitale dal momento che Uomini e Donne è terminato. La dama si è mostrata sempre da sola oppure ha inquadrato i bei paesaggi della città, ma alcuni fan sono certi che si sia spostata per ragioni di cuore. Tra i più romantici, c’è chi ipotizza un incontro a metà strada tra la dama e Riccardo Guarnieri dopo la turbolenta rottura davanti alle telecamere di Canale 5.

