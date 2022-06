“È successo dietro le quinte”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, quello che è sfuggito alle telecamere di UeD

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, le parole della dama. Continui alti e bassi hanno fatto della loro storia la più discussa di sempre ne dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime puntate Ida è diventata la protagonista indiscussa del programma e oggi è proprio lei a fornire i detaggli delle ultime vicende con il cavaliere.

Ida Platano torna a parlare su Riccardo Guarnieri sul magazine del programma. Per la dama la storia avrebbe raggiunto un punto definitivo. nonostante un primo momento di frequentazione. Ma le differenze caratteriali sono riemerse: “Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla”, ha confidato Riccardo.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il dietro le quinte

“I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”, aggiunge Riccardo Guarnieri su Ida Platano. E per la dama è davvero un capitolo chiuso? (Ida Platano, nuova mazzata fuori da UeD).

“Ho detto tutto quello che potevo. Non me la sento di aggiungere altro”, sono state le parole di Ida Platano sulle ultime vicende accadute davanti alle telecamere di UeD. La dama ha aggiunto i dettagli di un episodio accaduto dietro le quinte: “Non mi sono sentita molto bene”.

Per Ida Platano forse è tempo di prendere una pausa e una buona occasione sembra essere un viaggio con il figlio Samuele ma con una destinazione ancora tutta da decidere. Senza dimenticare le confidenze che Ida avrà ancora da condividere con Gemma Galgani.

