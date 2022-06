Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si parla ancora di loro. Sul profilo social della dama in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e Riccardo si sono innamorati. Un segnale chiaro, che fa comprendere che ancora non riesce a dimenticarlo.



Di Ida Platano si parla già per la prossima stagione. Come anche di Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza della dama torinese. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama. Tutta un’altra storia, invece, per Ida Platano. Per lei si prevede una conferma dopo il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri.





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano: dubbi sul futuro



Anche se recentemente tra i due ci sono stati momenti parecchio difficili. E Riccardo? Da quando il dating-show è andato in vacanza, il pugliese è stato pizzicato più volte in compagnia di una giovane che tanti indicano come la sua ultima fiamma. La foto ha subito fatto il giro della rete e non si sta facendo altro che parlare di lui e questa donna. Chissà come l’ha presa Ida Platano, quando ha visto questa immagine dell’ex partner. (Leggi anche “Che caos, si è saputo”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, decisione finale a UeD: l’annuncio)



“Riccardo a Bari con una ragazza, ma non so chi sia”, ha scritto un utente. E Amedeo Venza: “Non ha perso tempo…mamma mia, a sto punto ha ragione (forse) Ida”. Oltre a Riccardo, anche altri cavalieri dell’ultima edizione di Uomini e Donne non dovrebbero dormire sonni tranquilli. In rete, infatti, si dice che a settembre nel parterre potrebbero non figurare più: Biagio Di Maro (da circa tre anni nel cast e molto contestato per come vanno a finire tutte le sue conoscenze), Alessandro Vicinanza (ex di Ida Platano) e Fabio Nova.



Su Riccardo ha detto la sua anche Fabio Antonucci. “Si è costruito un personaggio. Passa dal ‘mi piace’ a ‘sono tornato da te’ in mezz’ora. Uno così io lo chiamo falso e ipocrita. Lui ha detto di essere interessato a Gloria e un’ora dopo piangeva sentendo la loro canzone, ma che non sapeva dire se era ancora innamorato. Parla tanto ma dice sempre la stessa cosa. Lei dovrebbe avere più orgoglio, soprattutto dopo aver sentito le cose strane che dice lui”.

