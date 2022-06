Isabella Ricci ha sposato Fabio Mantovani, il cavaliere conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Si sono incontrati, si sono piaciuti e hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa si sono sposati e nelle ultime ore in una intervista a Nuovo Tv hanno raccontato cosa hanno provato in quei momenti. Il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, è stato celebrato nel comune di Pescantina, un paese in provincia di Verona dove vive Fabio.

La donna ha detto: “Lui avrebbe anche potuto anche andare all’altare, a differenza mia che sono già stata sposata in passato”. Poi si ha svelato chi era presente al matrimonio pur senza fare nomi: “A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari, tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne, che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento”.





Quindi Isabella Ricci si è soffermata su un particolare che non le è andato giù. Nel parlare del suo matrimonio con il cavaliere che ha conosciuto partecipando al dating-show di Maria De Filippi, Isabella Ricci ha voluto rendere pubblico quello che per lei non è stato un bel gesto da parte di Gemma Galgani e Ida Platano. I rapporti complicati di Isabella Ricci con Gemma Galgani e Ida Platano sono emersi durante gli scontri che hanno avuto quando erano a Uomini e Donne. Quando ha lasciato il parterre, la tensione con le altre dame è scemata ma non del tutto sparita.

Nel raccontare cosa è accaduto il giorno del suo matrimonio, l’ex dama del Trono Over ha spiegato che, a suo parere, Gemma Galgani e Ida Platano avrebbero potuto farle gli auguri come gesto di gentilezza: “Com’era prevedibile, Gemma non mi ha fatto gli auguri e, come lei, neppure Ida”, ha affermato l’ex volto del Trono Over che si è detta dispiaciuta per quanto è accaduto, ma anche conscia che si tratti di due persone dai caratteri differenti dal suo, probabilmente più rancorose.

E ancora: “Le nozze sono una bella festa e a mio avviso ci si dovrebbe lasciare alle spalle le incomprensioni del passato”, ha commentato Isabella Ricci al magazine Nuovo Tv. L’ultima frecciatina riservata alle due protagoniste del dating-show di Maria De Filippi, è stata: “Evidentemente non tutti la pensano come me”. C’è invece chi ha voluto manifestare la sua felicità per il matrimonio: si tratta di Tina Cipollari che ha fatto gli auguri alla coppia e in questo modo ha confermato l’affetto che ha sempre avuto per entrambi.

“È arrivata la notizia su Gemma Galgani”. Uomini e Donne, qualcuno è riuscito a scoprirlo