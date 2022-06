Ormai da dieci anni Gemma Galgani è una protagonista assoluta di Uomini e Donne. Le sue vicende amorose, la sua voglia di cercare l’amore nello studio di Maria De Filippi tengono incollati allo schermo tantissimi telespettatori. Nonostante tanti tentativi e soprattutto nonostante la sua tenacia, la dama di Torino non riesce a trovare la sua anima gemella. Tuttavia nelle ultime puntate prima della pausa estiva in molti si sono accorti del fatto che Gemma Galgani fosse più defilata rispetto ad altre dame del parterre.

Una situazione che ha alimentato un sospetto: Gemma Galgani potrebbe dire addio definitivamente al dating show di Maria De Filippi. Il magazine Nuovo ha fatto sapere nei giorni scorsi che a “spingere Maria verso la rottamazione della Galgani sarebbe stata l’ennesima conoscenza della dama, finita con un nulla di fatto e con il solito piagnisteo. La pazienza di un tempo appare ormai agli sgoccioli…Mai come quest’anno Gemma ha faticato a trovare l’uomo e tutte le frequentazioni sono durate poco…”.





Gemma Galgani UeD nessun abbandono per la dama

Non solo: altre indiscrezioni riportano che, qualora Gemma Galgani dovesse davvero dire addio a Uomini e Donne, avrebbe già pronta un’alternativa. Infatti Alfonso Signorini sarebbe pronto ad accoglierla nella prossima edizione del GF Vip. Stando a quanto riferito da Blasting News, Gemma Galgani potrebbe rispondere sì alla chiamata di Alfonso Signorini. Infatti, potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 7, che prenderà il via a settembre. Ovviamente siamo ancora nel campo delle possibilità e non abbiamo conferme ufficiali, ma le voci sono molto intense.

Nelle ultime ore è rimbalzata un’altra notizia sul futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne. A lanciarla Lorenzo Pugnaloni, l’influencer che con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover riesce a dare sempre interessanti anticipazioni sul programma. E stando a quanto scrive, non ci sarà alcun addio da parte di Gemma Galgani: “Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione! #news”.

Insomma per Gemma Galgani il futuro è ancora a tinte Uomini e Donne. Tuttavia al momento non si conosce che tipo di spazio verrà concesso alla dama di Torino quando prenderà inizio la nuova edizione subito dopo l’estate. Le puntate, che spesso si aprivano con le storie di Gemma Galgani, hanno avuto altri protagonisti e anche Tina Cipollari (che solitamente riversava le sue attenzioni sulla dama) ha iniziato a criticare Ida Platano soprattutto dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri.

