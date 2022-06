Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, una novità sta uscendo fuori in queste ore ed è davvero clamorosa. Un’indiscrezione inaspettata è stata lanciata da un sito molto attendibile e potrebbe cambiare ancora una volta tutto. Maria De Filippi infatti avrebbe preso una decisione importante e che molti non si attendevano. La loro vicenda ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori e in tanti speravano che potesse ritornare l’amore. Ma la loro frequentazione si è interrotta nuovamente.

Intanto, sempre parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, sul profilo social della dama in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e Riccardo si sono innamorati. Un segnale chiaro, che fa comprendere che ancora non riesce a dimenticarlo.





Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, ci riprovano a settembre?

Il sito Blasting News ha sganciato una bomba sul futuro di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il pubblico non pensava che si interrompesse di nuovo bruscamente la loro frequentazione, infatti a molti era sembrato il momento giusto per recuperare il tempo perso. Invece non è stato così. Nonostante questa situazione tutt’altro che favorevole, Maria De Filippi potrebbe assumere a breve una decisione molto netta, che indirizzerebbe la strada verso un percorso ben definito.

Maria De Filippi, stando a Blasting News, potrebbe decidere di puntare nuovamente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A loro potrebbe essere concessa una seconda possibilità affinché possano parlarsi nuovamente e decidere se ci siano le condizioni per instaurare un rapporto. Le premesse non sono buone, visto come è andata a finire quest’anno, ma la conduttrice televisiva non avrebbe intenzione di arrendersi e starebbe facendo di tutto per permettere una riappacificazione totale.

Sul magazine di UeD Ida Platano è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri. Per la dama la storia avrebbe raggiunto un punto definitivo, nonostante un primo momento di frequentazione. Ma le differenze caratteriali sono riemerse: “Le cose sono degenerate in seguito, quando le ho confessato che in questi due anni più volte ho sentito l’istinto di chiamarla”, ha poi confessato lui.

