“Alla fine ha ceduto”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la dama sorprende ancora UeD

Ida Platano, dedica per Riccardo Guarnieri: la dama di Uomini e Donne commuove tutti. Non si spegne l’eco intorno alla coppia più discussa del programma. Per rivederli di nuovo bisognerà aspettare settembre. Mese in cui partirà l’edizione numero 26 e Maria De Filippi tenterà di battere il record di ascolti di questa stagione, seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori. A quanto pare ci sono grosse novità per quanto riguarda il cast del Trono Over. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza di Gemma Galgani.



La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama. Tutta un’altra storia, invece, per Ida Platano. Per lei si prevede una conferma dopo il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Anche se recentemente tra i due ci sono stati momenti parecchio difficili.





Ida Platano, dedica per Riccardo Guarnieri: c’è ancora amore?



“Mi sono bloccato – ha confessato il cavaliere – ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020 […]. I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”. Riccardo che secondo l’esperto di gossip Amedeo Vanza starebbe già voltando pagina. (Leggi anche “Noi due”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lei se lo lascia sfuggire. Tempesta in arrivo a UeD)



Di recente, infatti, il cavaliere del Trono Over è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mora che dovrebbe chiamarsi Serena. Nel corso dell’ultima intervista a Uomini e Donne Magazine Riccardo aveva fatto capire che i rapporti tra lui e Ida fossero definitivamente deteriorati. “Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat”.



“E sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”. Tuttavia nei giorni scorsi sul profilo Instagram di Ida Platano, dunque, in questi giorni è apparsa una Stories che tanti hanno interpretato come un ricordo amaro e nostalgico. Ha condiviso uno stralcio dell’intervista che ha rilasciato a Verissimo di recente e di sottofondo ha inserito la canzone “Fai rumore” di Diodato la canzone sulle note della quale lei e Riccardo si sono innamorati.

“Questione di tempo”. Ida Platano, non si parla d’altro: la dama di UeD non l’ha ancora saputo