“Questione di tempo”. Ida Platano, non si parla d’altro: la dama di UeD non l’ha ancora saputo

Uomini e Donne, il futuro di Ida Platano. In queste ultime puntate Ida è stata tra le protagoniste al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi. La sua storia con Riccardo Guarnieri, sebbene ritenuta non sincera da alcuni, ha catturato l’interesse del pubblico. Ora la stagione è terminata e già si pensa alla prossima che partirà a settembre. Ma chi saranno i nuovi protagonisti nelle puntate che partiranno a settembre?

Maria De Filippi e lo staff di Uomini e Donne torneranno a metà settembre sempre su Canale5, ovviamente, e nella fascia del primo pomeriggio. Dopo il successo della passata edizione che è stata seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori in studio ci saranno ancora dame e cavalieri sia del Trono Classico che di quello Over. Le novità riguarderanno i protagonisti. Uomini e Donne, il futuro di Ida Platano e quello di Gemma Galgani.





Uomini e Donne, il futuro di Ida Platano e Gemma Galgani

Come sempre saranno registrate diverse puntate in anticipo rispetto alla messa in onda di metà settembre. A quanto pare ci sono grosse novità per quanto riguarda il cast del Trono Over. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza di Gemma Galgani. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama.

Tutta un’altra storia, invece, per Ida Platano. Per lei si prevede una conferma dopo il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Anche se recentemente tra i due ci sono stati momenti parecchio difficili: “Mi sono bloccato – ha confessato il cavaliere – ripensando ai problemi che abbiamo avuto end alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020 […]. I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”.

Lo stesso Riccardo ha spiegato che dopo una cena lontano da occhi indiscreti Ida Platano ha avuto un comportamento per lui sbagliato: “Lei, invece, nei giorni successivi alla cena mi era sembrata già catapultata in una relazione e a me questo è sembrato assurdo. Quello che volevo io era andarci con i piedi di piombo. Avevo bisogno di capire se questi due anni lontani ci erano serviti, se avevamo imparato dagli errori”. Insomma pare che tra i due sia tutto finito. E Ida Platano conoscerà un nuovo cavaliere nella prossima edizione di Uomini e Donne?

