Riccardo Guarnieri e Ida Platano criticati a Uomini e Donne. Non c’è pace per la coppia più discussa del dating. Ma stavolta piovono accuse pesanti da parte dei fan. Il ritorno di Riccardo e Ida ha fatto senza dubbio bene al programma di Maria De Filippi (che si avvia verso la fine, ultima di stagione prevista l’8 giugno). Per capirlo basta un dato sugli ascolti della scorsa settimana. La puntata trasmessa lunedì 9 maggio su Canale 5 ha registrato un ascolto record che ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori e il 28,40% di share.



Un dato a dir poco record, il più alto di questa stagione per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Che continua a essere uno dei punti di forza della programmazione pomeridiana di Canale 5.Il merito è da attribuire alle vicende della coppia Ida-Riccardo. Mentre Gemma sembra destinata ad uscire dal programma. “Ormai Gemma non attira più. A inizio stagione gli ascolti erano sul 22% e Gemma era centrica. Ormai l’epoca di Gemma Galgani è finita, la tengono in studio ma non è più il filo conduttore del programma”.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano criticati a Uomini e Donne: “Due pagliacci”



Ora però è successo qualcosa che ha fatto perdere la testa ai fan. Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano ha deciso di mettere alle strette il suo ex fidanzato, desiderosa di scoprire la verità su quello che prova ancora oggi nei suoi confronti. Riccardo ha provato ancora una volta ad essere poco chiaro ma, questa volta, è stata Ida a prendere in mano le redini della situazione.



Davanti ad una risposta a metà di Riccardo Ida ha lasciato lo studio. Inseguita da Riccardo ha avuto poi un nuovo faccia a faccia con lui che le ha proposto di tornare ad uscire insieme e quindi vedersi fuori dalla trasmissione per fare un’esterna, per poter stare un po’ di tempo da soli e far pace definitivamente con i sentimenti che provano.



Questa scelta ha scatenato la bufera su Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “Ma perché questi due non li assumono in una telenovela?”, ha sbottato un fan della trasmissione. “Ridicoli, due buffoni senza dignità”, ha sentenziato un altro utente. “Più comici di loro non ci sono, davvero privi di dignità e amor proprio”, ha sbottato un altro spettatore del programma.

