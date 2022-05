“Ci siamo baciati”. UeD, Riccardo Guarnieri fuori controllo: esplode di gelosia dopo l’annuncio di Ida

I dubbi sui Riccardo Guarnieri e Ida Platano non mancano. Nei giorni scorsi il cavaliere tarantino ha rilasciato un’intervista al magazine del programma per fare chiarezza sul suo percorso ma anche per fare, finalmente, una rivelazione su una donna del parterre. Per prima cosa aveva detto di non aver mai sentito Ida Platano fuori da UeD.



“Se non fosse stato così l’avremmo detto senza problemi”. E non hanno ancora parlato in privato come lui avrebbe voluto. “Di fronte a me vorrei trovare una persona disponibile a parlare ma anche serena: in questo momento la vedo un po’ altalenante”. Nonostante Riccardo aveva voluto più volte ribadire che si tratta solo di amicizia, ma dai suoi comportamenti molti pensano che ci sia qualcosa di più.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano, il cavaliere fuori controllo



Ultimo caso la puntata di oggi quando Ida ha fatto sapere di essersi baciata con Marco Riccardo ha perso la testa raccontando di avere saputo tutto dai social. “Forse sono stato uno dei primi, ci tenevano a farmelo vedere. Vorrei cercare di non intromettermi per non creare ulteriori discussioni. Vediamo come andrà, più che altro per come sono andate le sue esperienze”.



Davanti a Gianni Sperti Ida dapprima non ha replicato buttando però benzina sul fuoco. “Mi ha preso e baciato e io l’ho ricambiato questo bacio, non sapevo di essere ripresa, qualcuno ho visto che mi stava scattando delle foto”. Subito è arrivata la stoccata di Tina Cipollari che ha avvertito Marco di come Ida abbia, a suo dire, altre mire: punterebbe cioè a Riccardo.



Riccardo che ha dovuto far fronte alle critiche di Marco che lo ha attaccato: “Secondo me tu sei egocentrico, corteggia le donne per sentirsi un divo”. E anche Ida ha voluto dire la sua: “Quando Riccardo è arrivato ero felice, poi dico un attimino potevo avere anche dentro delle idee, poi arrivi a un certo punto che dici io vado avanti nel mio percorso”, scatenando la furia di Riccardo Guarnieri: “Sempre la solita vittima, ne vuoi uscire pulita come al solito. Come al solito vengo attaccato, non meriti neanche il saluto. Ti sei comportata come in passato”. Una scenata di gelosia in piena regola.

