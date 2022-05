“Ha scelto”. UeD, anticipazione bomba su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: stop alle chiacchiere

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, sempre loro. La loro love story è un successo anche in termini di share. L’ ultima puntata di Uomini e donne trasmessa lunedì 9 maggio su Canale 5 ha registrato un ascolto record che ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori e il 28,40% di share. Un dato a dir poco record, il più alto di questa stagione per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Numeri ai quali fanno da contraltare quelli di Gemma Galgani che sembra destinata ad uscire dal programma. “Ormai Gemma non attira più. A inizio stagione gli ascolti erano sul 22% e Gemma era centrica”.



E ancora: “Ormai l’epoca di Gemma Galgani è finita, la tengono in studio ma non è più il filo conduttore del programma”. I dubbi sui Riccardo Guarnieri e Ida Platano però non mancano. Nei giorni scorsi il cavaliere tarantino ha rilasciato un’intervista al magazine del programma per fare chiarezza sul suo percorso ma anche per fare, finalmente, una rivelazione su una donna del parterre. Per prima cosa aveva detto di non aver mai sentito Ida Platano fuori da UeD.





Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la dama sceglie



“Se non fosse stato così l’avremmo detto senza problemi”. E non hanno ancora parlato in privato come lui avrebbe voluto. “Di fronte a me vorrei trovare una persona disponibile a parlare ma anche serena: in questo momento la vedo un po’ altalenante”. Nonostante Riccardo ha voluto più volte ribadire che si tratta solo di amicizia, ma dai suoi comportamenti molti pensano che ci sia qualcosa di più.



In diverse occasioni sono emersi non pochi dubbi sul loro rapporto, espressi anche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari convinti che tra i due ci sia qualcosa di più. Soprattutto Tina ha chiesto spiegazioni sulle continue attenzioni che lui le rivolge. Secondo l’opinionista un chiaro segno di interesse. Eppure la storia sembra diversa. Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci saranno dei nuovi sviluppi.



Ida, infatti, nel corso dell’ultimo periodo ha avuto modo di approfondire la frequentazione col cavaliere Marco. Le anticipazioni di Uomini e donne, quindi, rivelano che nel corso delle prossime puntate di questa stagione, la dama chiuderà definitivamente con Riccardo e si concentrerà solo ed esclusivamente su Marco.

