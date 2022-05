“Ormai lo sanno tutti”. UeD, Ida Platano in lacrime: Tina Cipollari l’ha scoperta

Ancora momenti molto commoventi a ‘Uomini e Donne’. Tutto è accaduto nella puntata di lunedì 2 maggio e ha avuto come protagonista Ida Platano. La dama non è riuscita a non piangere, dopo aver sentito alcune parole molto dirette e che forse non si aspettava di dover sentire. Ovviamente in studio tutti sono rimasti senza parole e concentrati su quell’episodio incredibile. Non è mai facile per Ida provare a concludere l’appuntamento con il dating show senza emozionarsi in modo notevole.

A proposito di Ida Platano, a quanto riporta il blog ‘Isa e Chia’ infatti Ida si sarebbe avvicinata al cavaliere Marco. Il blog rivela infatti di aver ricevuto una segnalazione con tanto di video in cui è possibile vedere chiaramente la dama baciare appassionatamente un altro uomo. Era in un locale a Brescia…Lui non l’ho visto bene e non so se sia o meno del parterre maschile…Posso solo dire che si baciavano tranquillamente davanti a tutti senza il minimo problema…”. Ma mancano le conferme certe.





Ida Platano in lacrime a Uomini e Donne

A sorpresa Tina Cipollari ha deciso di non aggredire verbalmente Ida Platano, nonostante tra le due non ci sia affatto un buon rapporto. E ha voluto saperne di più sulla sua ex storia d’amore con Riccardo Guarnieri. L’opinionista è stata molto chiara nel suo discorso, infatti le ha detto: “Tu sei ancora innamorata di Riccardo. Sono sicura che se Riccardo le chiedesse di riprovarci, lei andrebbe via subito”. A quel punto Ida ha iniziato a piangere e la padrona di casa ha voluto subito fare delle precisazioni.

Ida Platano ha pianto, qualche minuto dopo che si era soffermata su Riccardo: “Non sento più quel tremare e quelle farfalle per lui, anche se sono felice di averlo rivisto”. Maria De Filippi, vedendola in lacrime, ha esclamato: “Piange per se stessa, non per Riccardo”. E la Cipollari: “Io sto provando ad aiutarla perché capisco cosa prova lei nel rivederlo e nel vederlo uscire con altre donne. Si è imposta di non amare più, ma non riesce ad andare avanti”. Poi la Platano ha comunque ammesso che ballerebbe insieme a Guarnieri, se Maria lo chiedesse.

Infine, Ida Platano ha ammesso: “Sono la donna verace di sempre e sono sempre carica perché non sono una gatta morta”. Poi ha detto di voler conoscere un cavaliere Marco, ma Tina è parsa molto perplessa. Ovviamente le prossime puntate saranno decisive per capire se possa scoccare la scintilla giusta e se nei fatti dimostrerà dunque di aver archiviato per sempre la relazione con Riccardo Guarnieri.

