Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. La segnalazione rischia di provocare un terremoto all’interno della redazione. A scatenare ancora una volta il caso è Ida Platano. Nelle ore scorse sul profilo della dama era apparsa una frase che sembra essere destinata a Riccardo. “Si attende un amore, si attende una parola, un gesto, un appuntamento. Bisogna sapere attendere, senza la frenesia contemporanea”. E ancora. “Le cose si assaporano anche nell’attesa. E poi ci vuole pazienza anche nei rapporti”.



Frasi che hanno scatenato una polemica e sembrano rafforzare la teoria che la coppia stia aspettando di uscire allo scoperto e che, anche il bacio di Riccardo con Maria Grazia, sia un percorso studiato a tavolino. Contro di loro si era scatenata nei giorni scorsi Tina Cipollari che ha attaccato Ida anche nella puntata di oggi. Secondo l’opinionista di Uomini e donne, infatti, Ida sta aspettando che Riccardo si decida a tornare sui propri passi, per vivere la loro storia d’amore.





Uomini e Donne, Ida si è baciata con Marco lontano dal dating?



Ma sta sbagliando a comportarsi in questo modo perché è lei che rimarrà nuovamente delusa. Parole che Tina ha pronunciato davanti allo studio di Uomini e Donne ed al nuovo cavaliere Marco, arrivato in trasmissione per la dama bresciana. Marco che ha accusato Riccardo di essere tornato in studio per infastidire la dama bresciana che, messa alle strette da Maria De Filippi, ammette di non sentire più le farfalle nello stomaco per il suo ex.



La dama di Uomini e Donne, al contrario, le sentirebbe proprio per Marco. A quanto riporta il blog Isa e Chia infatti Ida si sarebbe avvicinata all’uomo. Il blog rivela infatti di aver ricevuto una segnalazione con tanto di video in cui è possibile vedere chiaramente la dama baciare appassionatamente un altro uomo. Era in un locale a Brescia…Lui non l’ho visto bene e non so se sia o meno del parterre maschile…Posso solo dire che si baciavano tranquillamente davanti a tutti senza il minimo problema…”.



L’identità è ancora un rebus ma sembrano pochi i dubbi sul fatto che sia proprio Marco. Per la dama bresciana sarebbe un nuovo inizio. Così come per Uomini e Donne. Mentre sarebbe la parola fine sulla storia con Riccardo Guarnieri.

“Perché non era in studio”. UeD in allarme per Ida Platano: messaggio sibillino sui social